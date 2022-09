Andenne: 35 bougies pour l’Université du Temps Libre

C’est sous l’impulsion de Manfred Peters, professeur émérite de linguistique à l’Université de Namur, que l’UTLA a vu le jour en 1987, avec un coup de pouce du Lion’s Club d’Andenne.

Le président rappelle que l’association est ouverte à tous les âges. Il n’est pas rare que de jeunes adultes ou même des étudiants assistent aux conférences.

Avec ses 200 membres, plus de 300 avant la pandémie, l’UTLA est devenue l’une des associations culturelles les plus importantes du grand Andenne. Le public est issu de toutes les catégories sociales, de tous les horizons du grand Andenne et même au-delà.

Conférences, excursions, cours et ateliers

L’UTLA développe au fil de l’année trois types d’activités: des conférences sur des sujets variés par des personnalités de haut niveau, des excursions culturelles ainsi que des cours et ateliers qui évoluent selon les demandes.

Loin de se reposer sur ses lauriers, l’UTLA planche sur un nouveau plan d’expansion.

Lors de chaque jubilé de l’UTLA, la Ville d’Andenne offre un cadeau. Cette fois, le bourgmestre a remis à Manfred Peters une imprimante connectée. Le mayeur a souligné l’importance de se nourrir l’esprit pour rester en bonne santé.

5 antennes

Pierre Devos, président de l’UTAN, a rappelé que les affiliés de l’UTLA ont aussi accès aux autres antennes de la province de Namur, soit cinq structures en tout.

Enfin, l’orateur du jour, Emmanuel Grégoire a développé la thématique Des femmes artistes se sont si bien regardées dans le miroir. Une conférence dans le cadre de la redécouverte, de plus en plus importante, des œuvres de femmes artistes.