Andenne: il donne des conseils pour faire mûrir les vignerons

Et s’il jette un œil sur les bouteilles produites, autrefois au Chenoy à Bovesse ou à Gigondas, il pourrait quasiment affirmer que chaque grain de raisin est passé dans ses mains.

Aujourd’hui installé à Coutisse, sur les hauteurs andennaises, l’homme reste un viticulteur et un viniculteur qui allie la théorie à la pratique, l’expérience à l’innovation.

"J’ai appris énormément de mes années passées en France",avance-t-il directement. Jean-François Lénelle a été aux commandes de "La Tête Noire", domaine qui sort de grands Gigondas, Vacqueyras et Cairanne."Les vignerons français n’hésitent pas à mettre le paquet pour les analyses",a-t-il constaté. A la vigne, pour évaluer la qualité du raisin et le bon moment pour lancer la vendange, comme au chai, le labo est un partenaire incontournable.

" Le taux de soufre, l’acide malique, l’acidité volatile… Prendre toutes ces mesures régulièrement, c’est fondamental",martèle le rigoureux vigneron."Si la volatile s’emballe, vous pouvez perdre en un rien de temps votre cuve de 75 hectolitres. C’est 10000 bouteilles…"

Cette culture d’analyses commence à gagner du terrain également dans les vignobles belges, de plus en plus professionnalisés."Mais chez nous, il n’y a pas vraiment de labos spécialisés pour le secteur du vin. Il faut donc souvent envoyer les analyses par transport express, avec toujours un délai dans les retours de résultats…"

Les limites du bénévolat

Jean-François Lénelle est un pionnier de la vigne wallonne. Il a commencé aux côtés de Philippe Grafé au domaine du Chenoy au début des années 2000. Il prendra ensuite la route du Sud, vers cette terre vinicole promise de Gigondas. De retour du Midi depuis quelques années, il a vu un énorme bond qualitatif dans le travail des vignerons belges. Mais il y a encore des progrès à faire. "Pour les vendanges notamment, on est encore trop dans une logique du bénévolat",estime celui qui est désormais actif au château de Fumal (Braives) et au domaine du Buisson (Perwez)."Mais cela a aussi ses limites. On convoque les équipes à des dates fixées à l’avance, le plus souvent un week-end. Et s’il pleut à ce moment-là, c’est difficile de décommander. On vendange alors des raisins gorgés d’eau. Cela n’a pas de sens. C’est comme si, une fois les cuves remplies des bons jus, on venait y verser 100 litres de flotte…"

Exigeant, Jean-François Lénelle sait que le vignoble wallon a un bon coup à jouer dans les années à venir, à condition d’accroître encore la rigueur et la professionnalisation du secteur. Et si les vignerons mûrissent eux aussi, leur vin n’en sera que meilleur.

Intéressé par les vendanges? On peut contacter JF Lénelle au 0486/086527