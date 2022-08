Rentrée des classes: on nettoie, on repeint, on décore… bénévolement (vidéo)

Il faut dire que cette rentrée 2022 est pour le moins particulière.

Laurence Weckx:"Il faut préparer la rentrée scolaire, comme chaque année. Mais de plus, nous avons subi un déménagement."

v © Jacques Duchateau ©© Jacques Duchateau

20 élèves de plus

Pas simple en effet de devoir accueillir une vingtaine de nouveaux élèves d’un coup, ce qui portera le total des 6 années de primaire à plus d’une centaine d’enfants. La cause n’est pas due à une subite surnatalité dans la commune mais bien à la fermeture d’une autre antenne de l’école andennaise, celle de Sclayn (lire ci-dessous). L’école de Seilles, distante de 4 km, doit donc absorber une partie des enfants.

"Ici, avant, c’était une conciergerie qui a été réhabilitée en école. On a réaménagé 5 nouvelles classes", précise encore la directrice.

Dans les couloirs, dans les classes et les pièces polyvalentes, c’est l’effervescence. On nettoie (beaucoup), on repeint (un peu) et surtout on range, on change la disposition des bancs, on décore, on dynamise l’espace pour le rendre le plus accueillant et attrayant possible. Il y a aussi du travail à l’extérieur. L’école jouit d’un petit jardin, laissé quelque peu à l’abandon depuis fin juin. Il faut débroussailler, tailler, nettoyer.

Les profs redécorent leurs classes. ©© Jacques Duchateau

Bénévoles

"Oui, on est encore en vacances, mais on a envie que les classes soient parfaites pour accueillir nos élèves". C’est la particularité du métier d’enseignant et des longues vacances aussi, probablement. Les derniers jours, on les passe au boulot plutôt que de profiter de l’éclat du soleil sur sa terrasse, les doigts de pieds en éventail.

"À partir du 16 août, les directions sont de nouveau dans les bureaux pour organiser les classes."

Et tout le monde vient… bénévolement."Les profs ont aussi envie que leur école soit accueillante pour leurs élèves, elles veulent en montrer tous les beaux côtés. Elles viennent instinctivement, certaines début juillet, d’autres fin août, tout le monde, à un moment donné, passe par l’école pour venir aider."

La rentrée cette année, c’est le 29 août. ©© Jacques Duchateau

29 août

Et puis cette année, autre changement auquel il faudra bien se faire, la rentrée aura lieu plus tôt que les années précédentes. Ce sera le lundi 29 août. De vieilles habitudes à changer, un nouveau rythme à trouver, pour les enseignants comme pour les enfants."Mais on sera prêts,insiste Laurence Weckx,il reste encore une semaine, pas de souci."

La pensée positive, c’est ce qui fait avancer les équipes pédagogiques.

Et dans la petite école de Seilles, tout le monde partage le même sourire et la même envie d’avancer.

Vivement la rentrée…

La directrice de l’école du Rivage, Laurence Weckx. ©© Jacques Duchateau

Sclayn: on ferme l’école!

Avec la fermeture de l’école libre de Sclayn, c’est plus d’un siècle d’histoire qui se tourne. Une bonne partie du village est passée par cette école, derrière l’église. Mais depuis de très nombreuses années, la menace d’une fermeture planait. D’abord par un manque d’élèves, compensé ces dernières années par des classes d’immersion en néerlandais, qui ont donné un vrai coup de boost à l’établissement. Mais aussi à cause de la vétusté des bâtiments. Déjà dans les années 80, l’école libre de Sclayn devait composer avec des bâtiments plus vraiment adaptés.

La décision a donc été prise de fermer, sous injonction de la FWB pour non-respect des normes en matière de sécurité et d’hygiène. Les travaux de mise en conformité auraient été trop onéreux. Sur la quarantaine d’élèves, vingt enfants sont inscrits à Sainte-Begge à Seilles, d’autres à Bonneville.

Il n’y a donc plus qu’une seule école communale dans un village qui compte pourtant plus de 1500 habitants.

Fin des années 70, il y avait 18 élèves chez «les grands» (les 4e, 5e, et 6eprimaires). Certains se reconnaîtront… ©© Collection privée