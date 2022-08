Il braque une pharmacie à l’aide d’une arme

Des peines insuffisantes pour le parquet

Le 24 mars dernier, le tribunal correctionnel de Namur a condamné Karim à une peine de 18 mois de prison avec sursis pour ce qui excède la durée de la détention préventive, qui se sont ajoutés à une précédente peine de prison prononcée pour des vols à la tire commis en 2020. Le parquet a estimé que les peines infligées aux trois prévenus qui ont commis ces faits n’étaient pas suffisantes à les réprimer. Le dossier du couple a été disjoint et sera examiné en octobre.

Quant à Karim, lors de son passage devant les magistrats, il explique: " C’est Roland qui m’avait fourni l’arme.Une fausse arme en plastique. J’étais obligé de commettre le vol parce que je vivais chez Roland et Elsa. Sinon, j’étais à la rue. Je les ai connus à Namur." Il a aussi déclaré qu’à l’époque des faits il était consommateur d’héroïne. La cour a tenu compte de la gravité des faits et du traumatisme de la victime, mais aussi des antécédents judiciaires de l’intéressé. Les magistrats ont estimé qu’une peine ferme était la plus adéquate à réprimer les faits.