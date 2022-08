Le défi de l’arrosage des plantations communales: turbin nocturne au service des fleurs à Andenne

À l’inverse du jardinier amateur, qui vaporise à tout va le soir venu, les jardiniers communaux repèrent attentivement les plantes en mal d’eau."Il y a tellement de facteurs qui peuvent faire qu’une plante est en difficulté face à la sécheresse et qu’une autre se porte bien. Le vent, l’exposition, la nature du sol, l’espèce. Il n’y a que l’observation et le terrain qui permettent de déterminer où et quand il faut arroser."

De plus en plus de vivaces

L’eau destinée à l’arrosage des plantations communales vient d’un puits mosan que la mémoire d’homme n’a jamais connu à sec. Mais pour les fleurs les plus éloignées, le service espaces verts privilégie l’eau de ville."C’est incohérent d’un point de vue environnemental de faire de longs trajets allers-retours pour puiser l’eau du puits."

Le tout n’est pas d’arroser à temps, mais surtout d’être efficaces. La Ville d’Andenne privilégie donc les oyas, une technique d’arrosage vieille de 4000 ans. Il s’agit d’un réseau de pots en terre cuite enterrés à proximité des plantations. Remplis d’eau, ils distribuent lentement à travers leurs parois poreuses la quantité d’eau strictement nécessaire aux racines des fleurs avoisinantes. Une technique qui permet d’économiser de l’eau, de limiter la fréquence d’arrosage et l’évaporation de l’eau en cas de fortes chaleurs.

Le budget andennais pour les nouvelles plantations tourne autour des 20000 euros. Un montant qui diminue au fil des ans, au fur et à mesure du repiquage de nouvelles fleurs vivaces."Pour caricaturer, les vivaces sont dans les villages alentour et les annuelles dans le centre-ville d’Andenne."Le choix d’espèces évolue aussi, en même temps que les changements climatiques. Les patiences, gourmandes en eau et les bégonias, capricieux à l’arrosage, perdent de leur succès. Et ce, au profit d’espèces qui fleurissent abondement avec moins d’humidité, comme la verveine par exemple. Une tendance qui ne devrait plus faire marche arrière, au vu de l’évolution du climat."Cela fait douze ans que je travaille ici et on remarque que les périodes de sécheresse sont de plus en plus longues"conclut Fabian Evrard.

Trouver l’eau, dans la Meuse ou les puits

Arroser les plantes est un luxe que les communes vivent à des échelles différentes. À Dinant, la Meuse est une source non négligeable."On nous a déjà reproché de puiser dans la Meuse pour arroser les fleurs, mais ce ne sont pas les deux à trois mètres cubes quotidiens qui vont avoir une influence face aux dizaines de milliers de mètres cubes pompés à Tailfer pour fournir Bruxelles en eau potable" souffle Robert Closset, échevin dinantais en charge du fleurissement.

Le budget actuel de plantations de fleurs annuelles à Dinant tourne également autour des 20000 euros."On ne peut pas se permettre de laisser tout crever de soif. On aimerait descendre la note et planter davantage de vivaces, mais les gens les dépotent et les volent"raconte sans ironie Robert Closset.

Le luxe mosan n’est pas le quotidien de Beauraing. À chaque sécheresse, soit presque chaque été, la cité mariale est abreuvée de dizaines de camions-citernes pour combler ses pénuries en eau de distribution.

Cela n’empêche pas les Beaurinois de prendre soin de leurs parterres publics, bien qu’ils soient en quantité réduite. L’eau d’arrosage, impropre à la consommation, est pompée dans un puits de l’ancienne base de Baronville à proximité des bâtiments du service technique communal.

Beauraing vit probablement son dernier été de rationnement. Les travaux de "l’autoroute de l’eau" entre la carrière Berthe à Florennes et Beauraing, se termineront avant l’été 2023. Près de trente kilomètres de canalisation qui alimenteront le centre-ville beaurinois en eau potable.