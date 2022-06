Accident mortel à Maizeret fin 2019: des analyses de sang trop tardives mais qui réveillent la douleur

Dernier épisode en date dans ce pénible dossier, le refus par le tribunal de police de procéder à l’analyse de la prise de sang effectuée le jour du drame sur la victime. Tant du côté de la défense du chauffeur et de la compagnie d’assurances, on souhaiterait avoir ces résultats. Du côté de la partie civile, on a toujours estimé que le résultat ne pouvait être fiable. De fait, outre une double annotation sur le contenant, les avocats estiment que le temps écoulé est bien trop long. "L’échantillon a été remis à la police puis placé au frigo." "Dans quelles conditions?", souligne les avocats des parties civiles.

Même raisonnement pour le Parquet qui estime, qu’à l’heure de l’accident, il est fort peu probable que la victime soit sous l’effet de l’alcool. Il rejette donc cette demande d’analyse.

Comme le souligne le juge Renaud Hauquier, il aurait fallu demander l’avis d’un expert pour savoir si, en substance, une prise de sang faite en décembre 2019 était encore à même d’apporter des réponses en 2022 et être fiable.

Ce qui n’a pas été fait. Le jugement sera rendu le 13 septembre. En attendant, malgré l’aspect très technique des débats, les parties civiles n’ont pu masquer leur émotion que la perte d’un proche n’a de cesse de susciter.