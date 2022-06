L’accident, survenu dans le sens Andenne-Namur, s’est produit selon des circonstances inconnues au moment d’écrire ces lignes. Toujours est-il qu’à l’heure de pointe, il a engendré quelques bouchons et la circulation a dû se faire en alternance sur cette portion de la N90.

Un véhicule de balisage de la zone Nage du poste d’Andenne et une équipe de la zone de police des Arches se sont rendus sur place. Tout comme une ambulance du poste d’Andenne et le SMUR (Service Mobile d’Urgence et de Réanimation) de Namur.

Légèrement blessé, le motard a été transporté au CHR de Namur.