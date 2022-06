Soudainement, il a saisi sa chaise et l’a fracassée sur le visage de ce directeur.

Deux agents sont intervenus pour le maîtriser mais le détenu, de corpulence plutôt balaise, s’est rebellé et les a frappés. Le directeur est blessé au visage et au bras. Les agents ont des contusions dans le dos et sur la poitrine. Ils doivent encore passer des examens notamment pour déterminer si une incapacité de travail est nécessaire.

Le détenu est un condamné pour coups et blessures. " Il est coutumier de ce type de réaction ", décrit Catherine Zicot, cheffe de l’établissement. " Dès qu’il est frustré par quelque chose, il s’emballe. "

Un autre incident a eu lieu dans l’après-midi. Un autre détenu, mécontent, s’en est pris à un agent. Celui-ci a été blessé aux côtes.

" Des détenus qui agressent le personnel, c’est monnaie courante ", ajoute Catherine Zicot. " Mais il n’est pas fréquent qu’il y ait au final des blessés. "