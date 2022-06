Andenne : Proximity, appel à projets pour plus de transition écologique

Pour lancer cette troisième campagne Proximity, la Ville d’Andenne a organisé une rencontre autour de la transition dans la nouvelle salle Les Falijes à Namêche.

La transition pour tous… et l’affaire de tous

L’échevin de la Transition, Vincent Sampaoli, et la coordinatrice du service, Cécile Mestrez, ont procédé à l’accueil d’une belle assemblée. Le premier échevin a assuré que personne ne serait laissé sur le bord du chemin.

" La transition doit être juste socialement et fiscalement. Le rapport du GIEC est alarmant. Si rien ne change, le monde se dirige vers un réchauffement compris entre 2,2 et 3,5 °C à l’horizon 2100, ce qui implique de graves conséquences pour le développement futur de nos sociétés . Je suis conscient que les nantis de ce monde, soit un faible pourcentage de la population, sont responsables de plus de la moitié des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Mais je reste convaincu que l’action de chacun est importante. De même, l’échelon communal est également un niveau d’action pertinent ".

Andenne en 2050

François Devaux et Aurore Brunson, de Be Planet, ont pris le relais pour proposer quelques animations autour de la transition. L’'une d’entre elle a particulièrement intéressé les participants. Par groupe et au moyen d’un dessin, ils ont dû se projeter trente ans dans le futur et imaginer la vie à Andenne. L’expérience s’est prolongée par des tables de discussions animées. Au préalable, les quatre projets lauréats en 2021 ont été rappelés et commentés.

Le nouvel appel à projets, lui, est donc lancé par Be Planet pour la campagne Proximity 2022. Il s’agit de développer un véritable écosystème local d’échanges entre Commune, citoyens, associations, entreprises et commerces. La date de clôture de la campagne est fixée au jeudi 20 octobre 2022.

Les projets seront évalués selon 5 critères:

– Impacts environnementaux

– Dimension socio-économique

– Dimension participative et partenariats

– Faisabilité et pérennité du projet

– Originalité du projet et réplicabilité du projet

Les projets seront soumis à un vote en ligne ou sur papier à partir du 1er décembre 2022 jusqu’au 19 janvier 2023.

Les lauréats disposeront d’un soutien financier à hauteur de maximum 10000 € par projet.

Tous les documents de cet appel sont disponibles sur le site web: andenne.proximitybelgium.be