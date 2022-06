Andenne: deux personnes blessées dans un incendie

Les pompiers de la zone de secours NAGE, sous les ordres du capitaine Gilson, se sont rendus sur place avec un camion-citerne, une auto échelle et une ambulance.Ils ont été rejoints par une autopompe du poste de Namur, une ambulance de la Croix-Rouge d’Amay et le service mobile d’urgence et de réanimation du CHR de Huy. Les hommes du feu ont mis les lances en action afin de circonscrire le foyer, qui a malgré tout engendré beaucoup de dégâts.