La Ville d’Andenne va acheter le bâtiment de Bpost de la rue de l’Hôpital

Vif débat autour de la politique d’aménagement du territoire, alimenté aussi par la vente du "château" de Namêche à un privé qui le démolira et le remplacera par du logement. "On a un peu l’impression que la Ville est vendue aux promoteurs immobiliers , attaque Étienne Sermon, chef de file AD&N. Quelle est votre ligne pour l’aménagement du territoire?Elle n’est pas claire et, surtout, elle n’est pas débattue. La commission communale qui y a trait ne s’est réunie que deux fois depuis sa création."

Réplique mayorale: "Densifier les zones bâties et mettre fin à l’étalement urbain, si coûteux pour la collectivité et désastreuxcomme on l’a vu lors des inondations de juillet dernier: la voilà, notre stratégie . Quant à la commission de l’aménagement du territoire, on n’est tellement pas d’accord sur ces questions, vous et nous, que la réunir ne sert à rien."

Les Communes bientôt en faillite

Le compte communal 2021 a été adopté à l’unanimité.On a donc une photographie de l’état des finances locales au 31 décembre dernier. Le boni global s’élève à 4,2 millions€. C’est moins que prévu, mais il a valu ouvrir le portefeuille pour la crise Covid et les inondations. Il faut aussi regarder d’où on vient: le boni global était de 7,2 millions€ en 2019 et de 6,4 millions€ en 2020. Le bas de laine s’épuise et Claude Eerdekens tire très fort sur la sonnette d’alarme: "Les Communes vont à la catastrophe. À Andenne, on s’en tirera encore quelques années, mais je prédis pour 2023 l’état de cessation de paiement et le bain de sang social dans d’autres Communes moins bien loties."

Le problème qui touche l’ensemble des pouvoirs locaux est d’abord fiscal.Le bourgmestre pointe la mauvaise perception du précompte immobilier par le Service public de Wallonie. "C’est inconcevable: on construit beaucoup à Andenne, et nous avons reçu 750000€ de moins que l’année précédente. Le SPWne fait pas son boulot. J’ai appris qu’il n’envoyait même pas de rappel aux mauvais payeurs!" . Idem pour l’impôt sur les personnes physiques, perçu par le Service public fédéral: "C’est ici le statu quo, alors que la population augmente. Incompréhensible." Claude Eerdekens annonce qu’au conseil communal de juin, il sera proposé aux élus d’ester en justice "pour qu’Andenne récupère son dû" .

Et puis il y a les dépenses courantes, qui augmentent plus vite que les recettes. Exemple avec les frais de personnel: + 9,3% en 2021.Ce sera du même tonneau en 2022, avec les indexations de salaires: +8% au moins, évalue Claude Eerdekens, plus inquiet que jamais.