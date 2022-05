Ce nouveau skatepark est une infrastructure d'environ 950 m2réalisée en béton lissé et travaillé à la main. Sa conception a été concertée avec les pratiquants andennais afin de créer un lieu intégrant les acteurs de ces sports de glisse et leurs besoins.

L'ensemble a été conçu et réalisé par la société Antidote Skatepark et le bureau d'architecture L'Equerre, avec les sous-traitants Melin SA et Bettonville.

600 000 sportifs par an

Montant de l’investissement; 450 000€. L’ouvrage a été subsidié à hauteur de 291 000€ par Infrasports (SPW) et le ministre wallon des infrastructures sportives, Jean-Luc Crucke.

La Régie sportive est soucieuse d'offrir des infrastructures innovantes et de qualité intégrant le développement sportif, le bien-être et la convivialité. C’est ce qu’a rappelé lors de l’inauguration du skatepark le premier échevin en charge des sports, Vincent Sampaoli (PSD@).

Il a également le partenaire Park Life, qui a assuré les animations de cette journée inaugurale: des initiations, des compétitions et le concert de clôture donné par le groupe Stoneman and friends.

Le bourgmestre Claude Eerdekens (PSD@) a pour sa part rappelé que 600 000 personnes fréquentent chaque année l'Andenne Arena ce qui implique des infrastructures de qualité pour la pratique du sport, indispensable à la santé.