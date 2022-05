Au menu de cette journée spéciale: un tournoi de foot pour les plus de 16 ans (avec pas moins de 27 équipes inscrites), une initiation à la Boccia (jeu de boules que l’on pratique assis devenu discipline paralympique depuis 1984) et une série d’animations pour les plus jeunes. Rendez-vous ce 22 mai, dès 9h30, au terrain du stade Julien Pappa, à Andenne.

Pour Jawad Tafrata, cette journée s’inscrit dans la continuité de deux autres initiatives: un premier tournoi, en 2018, au profit de deux associations, et en 2019 dans le cadre du Télévie. Situation pandémique oblige, le rendez-vous a été reporté à deux reprises. "Au bout de deux ans, on sent ce besoin chez les personnes, de se revoir et de revenir dans des activités à caractère social", commente le président. L’idée de base: " créer un événement sans barrière".

Des liens sans barrière

À commencer par le volet financier: l’inscription au tournoi est gratuite, tout comme l’accès à la manifestation et le premier pain saucisse. Événement à caractère familial, les enfants ne sont pas oubliés avec un village qui leur est dédié, des châteaux gonflables, une chasse au trésor et une calèche. Outre l’aspect pécuniaire, la notion de "sans barrière" vise d’autres critères comme la multiculturalité et l’inclusion. C’est dans cette optique que, pour la deuxième fois, le Cercle adapté andennais sera de la partie pour un tournoi de Boccia.

Une participation toute naturelle si on sait que le Cercle travaille bénévolement depuis 10 ans à ce "vivre ensemble" comme l’explique Martine Rivière, présidente de l’ASBL le Cercle adapté andennais: " Notre but est de sortir les personnes déficientes de chez elles via le handisport. Une démarche qui, si elle est plus évidente dans le cadre d’un Centre, n’est pas si évidente pour la personne déficiente qui vit chez elle."

L’organisation d’un tournoi de Boccia sera l’occasion pour le public de dépasser les clivages et de créer des liens. Un souhait que les organisateurs et la trentaine de bénévoles présents pour l’occasion comptent bien se voir concrétiser.

Adresse: Stade Julien Pappa, rue frère Orban, Andenne.