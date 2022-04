Moniquet: «J’avais des frissons, beaucoup de gens me prenaient pour Phil»

Alors que Philippe Gilbert disputait sa dernière Doyenne, Sylvain Moniquet a, lui, passé la plus grande partie de la course à l’attaque. "Je suis content, l’objectif de prendre l’échappée a été rempli", avouait le Namurois après la course. "À onze devant, on savait qu’on avait une belle carte à jouer, qu’on pourrait aller loin. Petit à petit, ça s’est égrené. Finalement, on est arrivé à six dans la Redoute. Bruno Armirail a attaqué. Je suis monté à bloc. Je ne voulais pas me griller mais j’ai peut-être commis une erreur en ne faisant pas un petit effort. Si j’avais basculé avec lui, j’aurais été plus loin devant."