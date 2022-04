Saoul, il prend mal la remarque d’un autre conducteur, le frappe et détruit son véhicule

La scène a été filmée par les caméras de surveillance. Le hic? Le prévenu avait déjà été condamné pour des faits d’ivresse au volant et a déjà été condamné à une peine de 2 ans de prison pour des coups et blessures volontaires.

L’avocat de François, qui a été condamné par défaut à un an de prison pour les faits de septembre 2019, plaidait début avril l’indulgence du tribunal, son client n’ayant plus droit au sursis simple. Le substitut De Scheemaekere réclamait pour sa part la confirmation de cette peine, sans toutefois s’opposer à un éventuel sursis probatoire incluant une formation à la gestion de la violence et une prise en charge du problème d’alcool du prévenu.

Le tribunal a tranché, jeudi, le prévenu est condamné à une peine d’un an de prison assortie d’un sursis probatoire et à une amende de 100 euros.