Andenne : un espace de convivialité au fil de l'eau

Dans le but de promouvoir son bord de Meuse, la Ville d’Andenne envisage d’y créer un espace de convivialité, à proximité immédiate du centre. Le tout en valorisant les liaisons entre les deux emplacements par divers panneaux signalétiques. De quoi inciter les promeneurs et les cyclistes du Ravel à rejoindre la zone urbaine via la halte fluviale.