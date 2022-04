Quel sera l’impact de la réforme du calendrier scolaire sur l’organisation des stages de vacances? (vidéo)

Tout d’abord, parce que les dates des vacances ne seront plus les mêmes.Les congés de printemps (Pâques) viendront plus tard dans l’année, en mai.Dès lors, les étudiants du supérieur qui en profitaient jusqu’alors pour travailler une semaine comme accompagnants ou moniteurs sur les stages ne seront probablement plus disponibles si près de la session de juin.

À Andenne, les stages sont nombreux et diversifiés. Mais Xavier Eerdekens, directeur de la Régie sportive communale andennaise, ne se fait pas trop de soucis.Au contraire.

Stage de Pâques à l'Andenne Arena avec une monitrice encadrant les enfants.

"On risque d’avoir des modifications importantes. Nous allons d’abord estimer à l’avenir ce qu’il en est mais nous avons la chance d’avoir suffisamment de personnes sous contrat de travail qui pourront encadrer les stages." À la Régie sportive andennaise, les étudiants ne représentent que 25% du personnel encadrant.

"Mais il existe d’autres solutions. Il y a le statut article 17 qui permet d’engager des personnes, pas nécessairement des étudiants, sans payer les charges patronales". Une solution qui permet à de jeunes travailleurs de mettre à profit leurs congés pour accomplir un petit extra.

Xavier Eerdekens, directeur de la Régie sportive communale andennaise.

Deux semaines plutôt qu’une seule

Autre différence de taille avec l’ancien calendrier scolaire, ce sont les vacances de carnaval et d’automne (Toussaint) qui passent d’une à deux semaines. Là encore, le directeur andennais n’y voit que du bénéfice: "Par le passé, on pouvait constater qu’avec une semaine de vacances, les familles gardaient leurs enfants.Et lorsque l’on proposait une offre de stage, nous ne parvenions pas à remplir l’ensemble de nos stages.Désormais, avec deux semaines à Toussaint et au carnaval, nous sommes convaincus qu’il y aura une modification assez conséquente de la demande et nous adapterons notre offre à la situation."

À condition que les familles, surtout fragilisées, trouvent les moyens de payer ces stages à leur progéniture.Mais c’est là un autre débat.

La réforme du calendrier scolaire, une difficulté qui finalement devient une opportunité pour le directeur andennais.

Stage de Pâques à l'Andenne Arena.