The Extraordinary Film Festival à Namur : les personnes "extraordinaires" en 47 films au Delta

Pour cette septième édition, The Extraordinary Film festival (TEFF) a fait fort en proposant une programmation de onze longs métrages et trente-six courts métrages, issus de dix-huit pays. Sans oublier les vingt-et-une capsules de deux minutes, réalisées dans le cadre du concours Fais ton court !

Présentés pour la plupart en avant-première, ces films questionnent et interpellent le public sur le quotidien insoupçonné de ces individus aveugles, sourds ou muets… mais profondément humains. "On ne ressort pas indemne du TEFF, car il s’agit d’un festival qui célèbre la diversité et la fragilité de l’être humain tout un portant un message d’espoir", estime Maxime Prévot, bourgmestre de Namur.

Panel d’émotions

Pour inaugurer les festivités, c’est le long métrage finlandais The blind man who did not want to see Titanic (NDLR: l’aveugle qui ne voulait pas voir le Titanic) qui sera présenté lors de la soirée d’ouverture, en présence de son réalisateur Teemu Nikki. Prix du public (Orizzonti Extra) à la 73e Mostra de Venise, cette fiction devrait aussi conquérir les spectateurs namurois par le jeu d’acteur et l’approche singulière de son sujet.

D’autres instants cinématographiques riches en émotions viendront ponctuer les séances sous la supervision d’un jury présidé par Philippe Croizon, célèbre athlète français handicapé. Outre les films, des conférences et l’exposition artistique Pas de côté, à la galerie du Beffroi, viendront pimenter cette édition pleine de surprises.

Visibilité aux personnes "extraordinaires"

Fondé par Luc Boland, père d’un enfant malvoyant et autiste (NDLR: le musicien Lou B, demi-finaliste de The Voice Belgium), le TEFF veille à remédier au manque de place consacrée aux personnes "extraordinaires" dans les médias traditionnels. "Les personnes handicapées n’occupent en moyenne que 0,4% de la visibilité dans les médias. Pourtant, elles représentent 15% de la population mondiale", explique Luc Boland, directeur artistique. A noter qu’en Belgique, il y a peu de films avec des acteurs handicapés en comparaison à d’autres pays étrangers."

Le festival bisannuel investit également un budget conséquent (70.000€) pour rendre les 85 séances accessibles aux personnes handicapées, qu’elles soient sourdes ou à mobilité réduite. Mais il serait toutefois réducteur d’imaginer que le TEFF ne cible que le public "extraordinaire". "95% de nos spectateurs sont non-handicapés. Ce qui correspond à notre objectif de sensibilisation envers un large public", précise Luc Boland. Autant de valeurs constituant l’ADN de cet événement qui attire, édition après édition, une foule toujours plus nombreuse. Il avait fait 7.300 entrées en 2019.

Du 8 au 12 novembre, le Delta, avenue Fernand Golenvaux 18, à Namur. Séances: 7,20 € (5,80 € en prévente).