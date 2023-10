La croisade anti-taxe du dépanneur

Depuis que la taxe kilométrique pour les camions est entrée en vigueur, en 2016, il estime que cette dernière ne doit pas s’appliquer à sa profession. Lui et son avocat s’en réfèrent notamment à la directive européenne à l’origine de ce système, laquelle n’a pas été appliquée dans tous ses aspects en Belgique. On y parle de taxation pour les transports de marchandises. Voilà pourquoi les ambulances et autres véhicules de secours en sont exemptés.

Raisonnement du plaignant: lui et ses confrères dépanneurs interviennent sur appel, parfois dans l’urgence ; ils chargent des véhicules immatriculés, pas des marchandises. Voilà pourquoi l’avocat du Dinantais suggérait à la cour d’appel d’interroger la cour de justice de l’Union européenne à ce sujet, mais l’instance liégeoise ne l’a pas fait.

Il prend de gros risques

Heureusement pour celui qui est aussi échevin, comme le premier tribunal, l’instance d’appel a réduit très fortement les amendes infligées pour ses deux dépanneuses. Au début de la mise en place de la taxe kilométrique, Robert Closset n’avait pas installé le dispositif électronique qui se déclenche au passage de portiques. À chaque fois, il se prenait une pénalité de 1 000 euros. Courageux dans sa protestation mais tout de même pas follement téméraire, le dépanneur s’est finalement mis en ordre, tout en contestant de précédentes amendes. Il y en avait pour une sacrée somme. Mais, fort heureusement pour lui, répétons-le, la justice civile, en première instance comme en appel, alors que l’on se trouve en matière essentiellement fiscale, s’est basée sur une disposition pénale fixant une seule et unique sanction pour la période infractionnelle (une espèce d’unité d’intention), par "forfait" pour chacune des deux dépanneuses de cet excellent client des cabinets d’avocats. Au total, cela fait deux fois 800 €. Même décision que celle du premier tribunal. Aller en appel, c’était risquer de se voir infliger bien pire.

Robert Closset explique qu’il est le seul dépanneur à mener cette croisade judiciaire, estimant que l’application de la taxe kilométrique à son activité, ça ne va pas. Il avait produit au tribunal des déclarations politiques allant dans ce sens, elles ont été balayées. Plus généralement, la justice civile estime "qu’il ne s’est pas comporté comme l’aurait fait toute personne normalement diligente et prudente ".

Question au va-t-en-guerre dinantais: ça représente quoi, la taxe kilométrique, pour un dépannage ? Il nous donne cet exemple: DinantCiney aller et retour, en passant par la route Charlemagne et ses détecteurs: 18 euros. Et de le marteler: il y va pour porter "secours" et s’il doit charger une auto, ce n’est pas une marchandise. Sept ans qu’il le plaide. En vain.