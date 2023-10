Journées Mondiales de la Jeunesse : ils ont fait trembler les murs de l’abbaye de Maredsous

Le festival JMJ Belgium (Journées Mondiales de la Jeunesse) s’inspire donc de ces JMJ internationales. Le programme de ces deux jours était varié: concerts, stand-up, mais aussi des temps plus spirituels et l’occasion de partager des moments avec d’autres jeunes venant de différents horizons. Le tout dans un environnement festif et chaleureux. Un moment sportif également avec la Cathobel cup, sous forme de tournoi. Cette compétition de foot a réuni les cinq diocèses et vicariats francophones et a été remportée, cette année, par le diocèse de Tournai.

De nombreux ateliers qui ont permis aux jeunes de se rencontrer, d’échanger, de prier et de s’amuser avec les autres festivaliers. Le point d’orgue a été l’eucharistie du dimanche en fin de matinée, présidée par le nouvel archevêque de Malines-Bruxelles, Mgr Luc Terlinden, accompagné du Père abbé de l’abbaye, Bernard Lorent, des moines de l’abbaye et de nombreux prêtres.

L’atmosphère était chaude dans ce haut lieu de prière qu’est l’abbatiale de Maredsous. Plusieurs centaines de jeunes étaient présents, enthousiastes, bien décidés à clamer leur foi et, comme l’a invité l’archevêque, "à faire trembler les murs de l’abbaye".

Parmi eux, Margaux, 20 ans et Grâce, 18 ans étaient, littéralement enthousiastes. Etudiantes, l’une dans le supérieur, l’autre en secondaire, elles participaient pour la première fois à ce rassemblement qu’elles ont découvert toutes les deux via les réseaux sociaux: "On a apprécié l’ambiance, le fait d’être ensemble, entre jeunes, d’être vraiment en communion dans une même foi." Si Grâce est déjà très impliquée dans une communauté chrétienne de jeunes qui se réunissent tous les mercredis pour réfléchir et prier et qu’elle fait partie d’une chorale, ces rencontres l’ont véritablement reboostée, dit-elle. Margaux, quant à elle, est en tout cas prête à participer à des moments de réflexion et si elle en a la possibilité, elle sera présente l’an prochain lors d’une éventuelle troisième édition.

S’engager dans l’esprit de l’évangile

Dans son homélie, Mgr Terlinden a invité les jeunes "à agir à la manière de dieu envers ce qu’il a créé, en prenant soin de sa création. Le christ n’est pas un roi comme l’était l’empereur romain. Il est un roi sur la croix. Il ne faut pas confondre les rôles et les genres."

A l’issue de l’office, l’archevêque a posé trois questions fondamentales aux centaines de participants, les invitant à crier haut et fort Oui ou non. D’après l’enthousiasme du public, la réponse ne faisait pas de doute: "Êtes-vous prêts à être des disciples de Jésus-christ, notre seigneur, à être l’ami de Jésus sauveur et à être témoin de ce christ ?" La réponse positive a fait lâcher, très humoristiquement par l’archevêque un ouf de soulagement. Le risque d’un refus était très limité.