Elections 2024: "Union-Walcourt" rassemble la minorité actuelle au conseil communal de Walcourt

Convergence d’idées

"Lors de nos réunions de minorité, Laurent Leclercq (Oxygène-Toi Autrement), Thierry Liessens (Solidarité communale) et moi-même avons constaté que nos idées étaient convergentes. L’idée de nous regrouper pour former la liste"Union – Walcourt"a germé petit à petit et ce souper en constitue la première manifestation publique", explique Léon Revers, le porte-parole du groupe. "Pour l’heure, notre liste est presque complète. Il nous manque deux candidats pour être en ordre de marche. Nous comptons présenter notre liste complète au début de l’année prochaine", poursuit-il. La liste "Union – Walcourt" regroupe, pour l’heure, six conseillers communaux sortants ; à savoir Léon Revers (indépendant), Laurent Leclercq, Laurent Brousmiche, Philippe Denis (Oxygène-Toi Autrement), Thierry Liessens et Ludovic Henrard (Solidarité communale – Les Engagés). Elle compte aussi trois conseillers CPAS sortants : Odette Gobert (MR-EC), Étienne Mont (Oxygène-Toi Autrement) et Jean-Damien Rolin (Solidarité communale – Les Engagés). Léon Revers ajoute que Daniele Siciliano et Jeanine Dubois, qui ont jadis figuré sur la liste MR-EC, rejoignent la liste "Union – Walcourt". "Notre objectif est de proposer une alternative sérieuse à la majorité actuelle ou un éventuel partenariat dans le cadre d’une future majorité", déclare-t-il.

Un petit sondage a été réalisé au sein des membres du groupe afin de connaître les axes prioritaires du futur programme de liste "Union – Walcourt". Voici ce qu’il en ressort: 1. la sécurité au cœur des villages, 2. les aménagements d’espaces de détente, 3. la communication avec le citoyen, 4. la participation citoyenne sans oublier "l’éconologie", concept associant économie et écologie, et l’amélioration de l’offre sportive et sociale liée à l’intergénérationnel. Le groupe a ouvert une page Facebook: "Union – Walcourt".