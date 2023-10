Dinant: dans une semaine débute le "Reine Élisabeth" du saxophone dans la ville natale d’Adolphe Sax, rencontre avec son fondateur

Ça s’annonce bien, on a eu 266 jeunes candidats (NDLR: il faut avoir moins de 30 ans pour participer) de 40 pays qui se sont inscrits. Une première sélection a été réalisée en avril, sur base de vidéos. On en a gardé 96, dont un tiers de Japonais, qui seront à Dinant fin octobre, début novembre.

Des candidats belges, voire de la région, sont attendus ?

On compte quatre Belges, mais personne de la province de Namur.

Comment qualifieriez-vous le niveau cette année ?

Le niveau est excellent. On a d’ailleurs eu beaucoup de mal pour choisir. Mais on limite, pour les familles d’accueil entre autres et pour l’organisation. Et puis, il faut que le jury puisse rester serein, qu’il puisse se souvenir en fin de semaine, lors des éliminatoires, d’un candidat auditionné en début de semaine. Ils seront 18 en demi-finale et 6 en finale.

Tous ces jeunes sont hébergés en famille d’accueil. Vous avez trouvé assez de bénévoles ?

Oui. On compte entre 75 et 80 familles. Certaines prennent un voire deux candidats et leur pianiste. Car les candidats ont le choix de venir avec leur pianiste ou de prendre un des cinq accompagnants officiels, engagés pour le concours. En tout, on compte une trentaine de pianistes venus de leur pays avec les candidats. Certains en accompagnent plusieurs.

Ce concours, c’est une sacrée préparation…

On prépare le concours pendant quatre ans. Avec le comité musical que je préside, on décide de qui sera dans le jury (11 personnes en tout, venues du monde entier), qui composera les imposés. On réfléchit au recrutement des pianistes, des tourneurs de pages, etc. Il y a de nombreux contacts à gérer avec l’étranger.

À l’approche du concours, il y a des détails à régler…

Il faut aménager et faire les essais dans la salle Bayard, réserver les hôtels, les restaurants, les excursions pour les membres du jury, organiser les répétitions des candidats avec les pianistes, etc. Et gérer les susceptibilités entre tout le monde, vu les différences de culture.

Le concours a presque 30 ans. Comment est-il né à l’époque ?

En réalité, c’est moi qui l’ai fondé. C’était mon idée…

Vous pouvez être fier…

C’est une fierté car c’est le plus haut niveau, le concours Reine Élisabeth du saxophone, mais c’était aussi un devoir pour moi. Car je suis un habitant de Dinant, marié à une Dinantaise. J’ai occupé les plus hautes fonctions dans la musique en Belgique. Je me devais de défendre les instruments à vent, et le saxophone en particulier. Si moi je ne le faisais pas, qui allait le faire ?

Et vous vous êtes lancé…

C’était une frustration quand j’étais élève qu’il n’existe pas de concours pour le saxophone, ni de grands concours internationaux. Quand j’ai créé le concours à Dinant, des concours par la suite ont émergé un peu partout. Comme à Andorre, en Espagne, en France. Mais ils n’ont jamais 100 candidats, en provenance de 40 pays ! Je peux être fier mais je dis toujours à mes étudiants que l’humilité doit faire partie du jeu, sinon on peut vite se planter.

Le saxophone, vous avez ça dans le sang…

Je suis dedans depuis que j’ai 11 ans, ce qui est assez tard en réalité. À l’époque, lorsque j’étais adolescent au collège de Bellevue, je n’allais pas en récréation… pour répéter mon saxophone.

Vous étiez à fond dedans !

Je suis un amoureux du saxophone (ne dites pas saxo, il trouve ça un brin vulgaire !). J’ai eu une vie dédiée au saxophone. C’est un compagnon formidable en plus de mon épouse qui est pianiste. On s’est rencontrés à cause d’Adolphe Sax… sur les bancs de l’académie de Dinant. Je suis heureux de tout ce que le saxophone m’a apporté personnellement, au niveau voyages (NDLR: il bouge dans le monde entier, il est invité comme membre de jury, chef d’orchestre soliste, professeur pour des masterclass), etc. Et j’ai réalisé mon rêve: le saxophone est devenu mon métier.

Qu’est-ce qu’il a de particulier cet instrument, selon vous ?

Le saxophone est un instrument qui a une sonorité très chaude, séduisante, un peu sensuelle, très souple. Elle passe bien dans les oreilles de tout le monde. Avec le violoncelle, c’est l’instrument qui se rapproche le plus de la voix humaine. Et le saxophone se marie très bien aux autres instruments.

Qu’est-ce qu’il vous apporte ce concours dinantais, pourquoi il est si important pour vous ?

Le concours, ce sont d’abord de formidables rencontres entre les jeunes musiciens, le jury. Des découvertes de personnalités. Au fil des années, une véritable communauté internationale s’est constituée autour du concours. Et puis, à côté du piano et du violon, j’aime donner ses lettres de noblesse au saxophone et faire progresser sa notoriété, lui offrir de nouveaux répertoires avec les commandes des imposés. J’ai aussi envie que les gens se rendent compte qu’Adolphe Sax est né à Dinant, que le monde entier sache que c’est un petit Belge.

On fêtera les 30 ans de la création du concours en 2024. On marquera le coup ?

On a des petites idées. On aimerait entre autres faire jouer des brass band. Et programmer d’autres concerts. Mais on n’en dit pas plus pour le moment.