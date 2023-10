Andenne: Hors Champs, la biennale d’art, revient pour sa 4e édition

Invitation au voyage, Hors Champs propose une découverte d’itinéraires artistiques contemporains, toutes disciplines confondues: sculpture, peinture (à l’huile, acrylique, aquarelle, etc.) céramique, vidéo, photographie, installation plastique, etc. Le point fort de cet événement est sa transversalité. Il vise à décloisonner les genres et à rapprocher les citoyens de démarches artistiques audacieuses.

Parmi la quarantaine d’artistes présents cette année, 21 sont Andennais. Citons notamment Christine Gillet, qui propose des gravures et linogravures sur papier japonais ; Sophie Mazy, passionnée de vitraux ; Didier Mercier, qui façonne des sculptures humoristiques en polystyrène extrudé et résine ; ou encore Simone Henin, peintre et sculptrice bien connue dans l’univers culturel andennais.

À cela s’ajoutent vingt et un artistes invités qui seront installés dans plusieurs lieux publics ou privés situés rue Léon Simon, rue Charles Lapierre ainsi qu’aux places du Perron et du Chapitre: Michel Peetz, qui réalise des dessins au fusain, au crayon et à l’encre de Chine ; France Dubois, dont les photographies reflètent nos vies intérieures avec poésie ; Michaël Guerra, qui propose une nouvelle variation de son univers énigmatique et envoûtant à travers ses installations ; la céramiste Ana-Belén Montero, dont le travail artistique évoque la vie et ses transformations ; et aussi Jonas Vansteenkiste, qui mélange des installations, des vidéos, des sculptures, des photos et des dessins dans ses créations. Ils et elles sont tous et toutes à retrouver sur le site horschamps.be.

Des lieux inédits

Hors Champs doit son originalité non seulement à sa sélection hors des sentiers classiques de la création artistique, mais également à l’originalité de ses sites d’exposition qui se concentrent dans les vieux quartiers d’Andenne.

Les visiteurs pourront en effet découvrir les différentes œuvres à travers des jardins, une remise, un garage, des vitrines commerçantes et des lieux symboliques. Parmi ceux-ci et pour la première fois: l’ancien bâtiment des Contributions datant du XIXe siècle (occupé actuellement par la Haute École Albert Jacquard où seront réunis les artistes andennais et un collectif d’artistes) et l’ancien presbytère de la place classée du Chapitre. Ce dernier accueillera d’ailleurs une exposition des artistes Joëlle Meunier (peinture et dessin), Emmanuelle Pech (sculpture) et Sonia Pignolet (céramiste).

Hors Champs est un événement accessible gratuitement avec un parcours libre. L’occasion pour des centaines de visiteurs sensibles à l’art de se plonger dans des univers étonnants et de faire de belles découvertes artistiques et humaines.

Horaires: de 11 h à 20 h le samedi et de 11 h à 18 h le dimanche. Stand d’infos: à la Maison des associations, place du Perron.