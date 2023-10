Mariés à Gelbressée, le 26 juillet 1958, Andrée Collet et Marcel Pirlot se sont rencontrés, en 1955, sur un terrain de basket. Ils ont trois enfants, huit petits-enfants et trois arrière-petits-enfants.

C’est à Ciney, le 23 septembre 1958, que Colette Fondaire et Victor Saint-Amand échangeront leurs consentements. Ceux-ci s’étaient rencontrés sur le lieu de travail de Colette. Le couple a trois enfants et des petits-enfants.

Parents de sept enfants et six fois grands-parents, Jacqueline Stenuit et Louis Abel habitaient Salzinnes tous les deux. A force de rencontres, ils finiront par se marier, le 10 avril 1963, à Namur-Salzinnes. Mariés le 8 août 1963 à Basècles, Nicole Tondriaux et Michel Papin ont deux filles et trois petits-enfants. Le couple s’était rencontré en 1958, lors d’une communion organisée chez des amis communs. Lucy Marchal et Georges Golard se sont mariés le 10 octobre 1963 à Spy. Ils s’étaient rencontrés grâce à leurs papas qui étaient amis. Parents de cinq enfants, ils ont dix petits-enfants et sept arrière-petits-enfants. Dernier couple fêtant ses noces de diamant, Jacqueline Berger et René Raymond se sont mariés, le 14 décembre 1963, à Bruxelles, après s’être croisés lors d’un mariage. Ils ont trois enfants et neuf petits-enfants.

La brillance de l’or pour dix couples

C’est à Woluwe-saint-Lambert que Françoise Karrelle et Étienne Poncelet se diront "oui" le 17 mars 1973. Ils s’étaient rencontrés, en 1971, lors d’une soirée. Le couple a cinq enfants et huit petits-enfants.

Mariés à Boninne, le 20 octobre 1973, Bernadette Dewez et François Motte se sont rencontrés dans un dancing. Le couple a une fille et deux petites-filles.

La première cérémonie de l’après-midi a encore vu huit couples fêtés pour leurs noces d’or. Mariés à Wépion, le 24 février 1973, Françoise Dewez et Dominique Istasse ont trois enfants et cinq petits-enfants. Tous deux avaient des liens familiaux depuis leur naissance. C’est grâce à leurs sœurs respectives que Marie Gevers et François d’Udekem d’Acoz se rencontreront. Ils se marieront, le 21 avril 1973, à Liège. Le couple a deux garçons et six petits-enfants. Mariés le 16 mai 1973, Chantal Dernelle et Jean-Pol Woos se sont rencontrés, en août 1970, lors d’une soirée organisée à Bioul. Le couple aura deux enfants et deux petits-enfants. C’est à Cerfontaine que Louise Lhomme et Claude Crespin convoleront en justes noces le 15 juin 1973. Ils s’étaient rencontrés au bal du 21 juillet 1972. Ils ont une fille et deux petits-enfants.

C’est à l’Eldo Club de Namur que les regards de Michelle Demoucelle et Émile Trimboli se croiseront pour la première fois. Ils se marieront, à Jambes, le 30 juin 1963 et auront deux enfants. Ils sont grands-parents à deux reprises. S’étant rencontrés, en 1966, lors d’un camp organisé dans les Ardennes , Élisabeth Aelvoet et Jean Nogarède uniront leurs destinées, à Grivegnée, le 14 juillet 1973. Leur famille compte quatre enfants et sept petits-enfants.

C’est à Namur, le 25 juillet 1973, que Thérésa Mietelow épousera François-Xavier Druet. Le couple s’était rencontré, en 1968, à Saint-Jean-de-Dieu. Quatre enfants sont nés de leur mariage. Ils ont cinq petits-enfants. Parents de deux filles et grands-parents de deux petites-filles, Michelle Hubert et Bernard Willem se sont rencontrés, en 1973, lors d’une soirée organisée au cercle d’Histoire de Louvain. Ils se marieront, à Muno, le 28 septembre 1973.