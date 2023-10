Namur: Mégots wars, une opération de ramassage citoyen de mégots inciviques

Dans le cadre de sa nouvelle campagne de sensibilisation Mégots Wars, la Ville de Namur organisait, samedi, un grand ramassage de mégots pour conscientiser le public à cette problématique. Durant l’après-midi, chaque volontaire était invité à la Maison des citoyens, pour venir y récupérer son matériel de ramassage (sac-poubelle, pince, gants et vareuse) prévu à cet effet. Une opération qui a attiré plusieurs candidats téméraires, malgré l’aspect peu reluisant de la tâche. "Je le fais pour la nature, car si on ne le fait pas, alors qui le fera ?", explique Sahda, bénévole qui, en un peu plus d’une heure, affiche un sac-poubelle déjà bien fourni. "Donner de son temps à cette action, c’est une bonne chose car on ne se rend pas compte de l’impact du mégot sur plein d’aspects", ajoute Loïc, autre participant.

L’ensemble du butin, récolté par les citoyens, a ensuite rejoint un récipient en plexiglas, à l’entrée de l’hôtel de ville, qui sera prochainement exposé dans le hall d’accueil. "Le but est d’interpeller le public et qu’il se rende compte du nombre de mégots que l’on peut ramasser en une après-midi", mentionne Charlotte Deborsu (MR), échevine de la Propreté publique.

Sensibilisation et répression

Lancée depuis le 15 juin, la campagne Mégots Wars s’est aussi illustrée par la distribution de cendriers de poche dans les cafés de Namur et par un volet répressif.

Durant plus d’un mois, des agents constatateurs étaient en effet à l’œuvre, au sein du territoire communal, pour repérer les fumeurs peu respectueux du règlement général de police.

Pour éviter d’être verbalisé, il convient de rappeler que le centre-ville dispose de plusieurs cendriers muraux ou enterrés, qui se distinguent des avaloirs par leur couleur bleue. Les alternatives ne manquent donc pas pour se débarrasser de ce déchet proprement.