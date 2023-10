Film international du Film Nature: au milieu des animaux, la danse du magma, selon le Jambois Julien Coquel

Une première à voir au Village Nature : une scénographie, hurlements compris, autour du thème de cette 29e édition : le loup.



C’est une pièce blanche, aménagée entre les murs fortifiés de Terra Nova. La scénographie, œuvre de l’architecte namuroise Amélie Jacquemart, a poussé loin le détail. Il s’agissait, sur une idée originale du fondateur du festival, Philippe Taminiaux, de reconstituer le milieu naturel du loup et, particulièrement, l’affût, dissimulé dans un no man’s land séparant la Finlande de la Russie, où Tanguy Dumortier a tourné un film (L’Affût aux loups), où Olivier Larrey a photographié l’animal fétiche sous toutes ses coutures, où Yves Fagniart l’a aquarellé en long et en large.



Cette pièce, Philippe Taminiaux l’a souhaitée la plus immersive possible : « Si je m’étais écouté, j’y aurais mis une clim sur moins 2 degrés. » (Rires) Ce passionné ne recule devant aucun sacrifice. À défaut d’une atmosphère s’approchant de la réalité de cet écosystème nordique, des casques audio diffusent des hurlements de loup. La pièce fut aussi saupoudrée de neige artificielle biodégradable, tirée de la pulpe de pomme de terre lyophilisée.



Le fondateur du FINN sait de quoi il parle puisqu’il a rejoint, hors tournage, cet affût frigorifique, un espace minimaliste (payant) de 7 m2, dotée d’une vitre sans tain et de manchons pour y glisser les objectifs et caméras. « J’y ai dormi dans un sac de couchage par moins 5° ». À l’extérieur, la température a chuté jusqu’à -24°.



Pour rejoindre ce no man’s land désert avec vue sur une tourbière, le Namurois a atterri une première fois à Helsinki, puis repris un avion à hélices à destination de Kajaani. Deux nouvelles heures de vol jusqu’aux confins de ce pays, en bordure de zone forestière. Ensuite, il faut rouler entre 2 et 3 heures, au cœur de la forêt, pour atteindre l’affût. En tout, explique le photographe, Olivier Larrey, « nous y sommes restés reclus 80 jours, répartis entre 5 séjours couvrant les 4 saisons, afin de recueillir suffisamment d’histoires à raconter. Notre objectif initial projetait de voir une meute de loups. Ensuite, on s’est pris au jeu de rentrer dans la vie de cette meute. On y a relevé 4 générations et 18 individus que nous avons tous identifiés, à commencer par le couple alpha, et nous avons ensuite déterminé le rôle de chacun au sein de celle-ci », détaille le photographe. De cette aventure, vue sous trois angles artistiques (le film, la photo et l’aquarelle), l’équipe en a tiré deux films, deux expositions et un livre remarquable croisant photographies et aquarelles.



La 29 édition est toujours en cours (jusqu’à ce dimanche 23), que le FINN trace déjà la 30e. « On multipliera les scénographies, promet Philippe Taminiaux. Je réfléchis déjà à recouvrir une pièce de latérite (roche rouge pillée), avec des baobabs stylisés. Il y aura aussi un éléphant grandeur nature en origami. » Autre nouveauté : une exposition de photos dans le hangar aux affûts. Cette édition anniversaire atteindra des sommets de beauté. La nature, notre sublime maîtresse, mais en péril, mérite bien toutes les audaces artistiques. P.W.