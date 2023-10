Voitures électriques : une solution wallonne innovante pour dompter le feu

Or, en cas d’embrasement d’un tel véhicule, les manœuvres sont nettement plus complexes que pour son équivalent thermique. En effet, en raison de la présence de leurs batteries, les véhicules électriques peuvent, selon certains experts, faire l’objet de reprises de feu durant 60 à 80 heures en raison d’un emballement thermique.

Risques de reprise

Que faire ? Les réponses apportées par les constructeurs sont lacunaires, pour ne pas dire inexistantes. Cependant, une solution revient régulièrement. Elle consiste à immerger le véhicule dans un caisson en attendant qu’il soit tout à fait inerte. Le bémol, c’est que les zones de secours manquent de moyens pour s’équiper de tels dispositifs à l’utilité occasionnelle, mais aussi de place pour les stocker.

En revanche, deux sociétés wallonnes, Dubail Recycling (Namur) et UDH, Urgence Dépollution Hydrocarbures (Engis), ont les moyens de répondre à cette problématique. Elles ont présenté ce vendredi le fruit de leur toute jeune collaboration.

Après un an de travail et de rencontres avec des fournisseurs et des professionnels, notamment les marins-pompiers de Marseille, Charles Van Den Herreweghe, de l’entreprise UDH, a développé un caisson spécifique. Étanche, ce dernier est doté d’un radiateur permettant de garder l’eau à basse température. Le tout est surmonté d’un couvercle hydraulique doté d’ouvertures pour laisser s’échapper la vapeur générée par l’ébullition de l’eau.

7 jours en caisson

Le dispositif est mobile, afin de se rendre sur les différents lieux d’accidents. "Nous n’avons que deux demandes. Premièrement, que la personne sinistrée soit bien assurée. La seconde, c’est que le véhicule soit refroidi et que les pompiers soient toujours présents lors de notre intervention pour prévenir de tout risque. Après, c’est notre responsabilité."

Par la suite, le caisson gagnera les vastes installations de Dubail, à Beez, au cœur de la Wallonie, un site déjà agréé pour la gestion d’épaves automobiles. Dans un premier temps, il est stocké sur une dalle durant sept jours. "C’est une durée que nous avons fixée empiriquement, car là encore, les données manquent".

Les véhicules pourront ensuite être sortis et stockés sur une dalle sécurisée, à une distance de près de deux mètres les uns des autres, pour permettre le travail des experts et, là encore, prévenir toute propagation en cas de reprise de feu.

Une eau à dépolluer

Reste une question: que faire des milliers de litres d’eau souillés par la présence du véhicule ? En tant que spécialiste de la dépollution des hydrocarbures depuis plus de trois décennies, UDH a toutes les capacités nécessaires. Et la société va même un pas plus loin, puisqu’elle a développé une station d’épuration mobile alimentée par des panneaux solaires et une éolienne. "Ce que nous voulions, c’est une solution durable, sécuritaire et environnementale".

Une fois traitée, l’eau peut-être utilisée pour une nouvelle extinction.

À ce stade, la formule est fonctionnelle. Deux conteneurs pour accueillir des véhicules électriques touchés par le feu sont prêts. Selon, Charles Van Den Herreweghe, il serait assez simple d’en multiplier le nombre afin d’en disposer aux quatre coins de la Wallonie, au plus proche des interventions potentielles.