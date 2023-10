Un 27e conseil communal des enfants à Havelange

Filles et garçons venant des écoles fondamentales de l’entité, tous réseaux confondus, étaient bien sérieux, attendant la cérémonie devant les mamans, papas, instits, amis et directions d’écoles. La bourgmestre a présenté chaque mandataire du grand conseil, parmi lequel l’échevin Antoine Mariage qui fut, autrefois, un membre du conseil communal des enfants. Il s’y était bien plu et en avait pris de la graine.

Succédant à la bourgmestre, Vincianne Baudoin, coordinatrice chargée de projets au service Enfance, avait bien préparé Ily-Rose, Maxime, Lysie, Lilou, Rosalie, Félix, Eva et les autres. Chacun a prêté le serment de circonstance sans se tromper: "Moi,…, je m’engage à respecter ce mandat dans l’intérêt de ma commune et de ses concitoyens."

Un délégué de chaque école a présenté les projets choisis, du genre: participer à une journée sportive inter-écoles, à des activités culinaires, visiter des personnes âgées, goûter à des poésies en wallon, embellir la commune, passer la journée à la ferme, participer à l’Opération arc-en-ciel, etc.

Après une heure de sérieux, le moment était venu de goûter le jus de pommes cueillies au Sawhis, un site naturel local de 15 hectares équipé de panneaux didactiques et d’un parcours VTT.