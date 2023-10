Prix de l'Eau Noire Jeunesse: à vos plumes!

Le concours est doté de plusieurs prix par catégorie tels que: "qualité de l’écriture" et "originalité". Le jury attribuera également ses "coups de cœur".

L’amorce du concours est la suivante: "Le mystère des Grottes de Neptune. Un nouveau réseau de galeries y est découvert par hasard. Que peut-il bien s’y cacher ?". Les participants sont, bien entendu, invités à laisser libre cours à leur imagination.

Le style et le genre littéraires sont libres. Les écrits seront dactylographiés et ne devront pas dépasser 5 pages dans une police de taille 12 et un interligne simple. Le texte ne comportera aucune mention de l’auteur ni d’informations susceptibles de l’identifier. Un document reprenant son nom, ses coordonnées ainsi que le titre du texte sera rendu en annexe. La participation sous forme de "roman graphique" est acceptée dès 16 ans.

La rentrée des textes est fixée au plus tard au 30 novembre 2023. Les textes seront à envoyer à l’adresse: emmanuelle.bourtembourg@ccccc.be.

Dans un souci de bonne organisation, il est vivement conseillé aux candidats/classes de s’inscrire au concours par l’envoi d’un mail à l’adresse précitée.

Les écrits primés seront édités. Il est possible qu’un "retravail" de l’écriture soit demandé en vue de rendre les textes éditables.

Les participants rencontrant une panne d’inspiration, une hésitation quant au style ou à la forme ou qui auraient besoin d’un petit conseil peuvent faire appel à Nicolas Grosjean, bibliothécaire (contact: 060 39 96 26 – bibcouvin@gmail.com).

L’espace public numérique de la bibliothèque est également à disposition des participants durant les heures d’ouverture.

La remise des prix se tiendra le samedi 17 février 2024 au Centre culturel Christian Colle.