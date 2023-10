Namur: Hor(s)de nous, festival féministe et queer, revient ce week-end à la Casserole

Pour un cri de rage et de rassemblement encore plus puissant, le deuxième festival Hor(s)de nous est organisé ces 20, 21 et 22 octobre à la Casserole, lieu namurois de la culture engagée situé rue de L’Avenir à Saint-Servais.

Hor(s)de nous est une invitation à célébrer ce qui rassemble et ce qui sépare les un(e)s et les autres pour faire front de combats communs et variés.

Déterminés à rendre l’événement encore plus inclusif et passionnant, ses responsables ont travaillé d’arrache-pied pour proposer une programmation haute en couleurs et en diversité. Avec une nouveauté cette année: des aménagements prévus pour les personnes à mobilité réduite.

À l’affiche de ce festival pluridisciplinaire qui œuvre en faveur de la justice sociale, on retrouve des concerts, des performances (dont un drag show prodigieux, selon les organisateurs), des expositions de sensibilisation, des tables de discussions, des ateliers créatifs (du slam, des broderies queer, du maquillage drag, du kickboxing, etc), des assemblées participatives, des balades ou encore des sets de Djettes.

Un prix libre

Durant trois jours, le public est invité à imaginer, découvrir, déconstruire et construire d’autres manières d’être. L’objectif est aussi de réfléchir collectivement aux différentes façons de coexister dans le monde et de s’organiser, de se réapproprier des savoirs, des pratiques, et même son corps. Le tout, en mettant à l’honneur les minorités de genre, les enjeux féministes et les profils sous-représentés au sein de la scène culturelle wallonne.

L’événement proposera notamment une formation à l’anti-validisme (le validisme place la personne valide comme norme sociale et supérieure aux personnes en situation de handicap, NDLR) par le collectif Les Dévalideuses (axé sur les droits des femmes handicapées), une réflexion collective autour des bonnes pratiques pour combattre l’invisibilisation des LGBTQIA+ par Vie Féminine, un atelier d’initiation au drag king, une lecture collective de l’ouvrage Un féminisme décolonial, de Françoise Vergès, ou encore la projection du documentaire Queerying Nature.

Le festival souhaitant être accessible à toutes et à tous, l’entrée à celui-ci, les activités prévues et les repas sont proposés à prix libre, comme l’année dernière. Il s’agit de payer un prix en euros qui correspond à la valeur que chacun·e accorde aux différents services et activités, en fonction de ses possibilités financières (ce qui peut inclure la gratuité) et du soutien qu’il/elle souhaite apporter aux intervenant·e·s et au festival. Pour aiguiller les festivaliers dans leurs estimations, un prix conseillé sera affiché sur place.

Paiement sur place uniquement en cash.