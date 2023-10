Hamois: ces couples ont 50, 60 et même 65 ans de mariage

Noces de pallisandre

Raoul Depuydt et Yvette se sont mariés le 3 décembre 1958 à Ciney. Ils habitent maintenant à Emptinne. Raoul a été mouleur, puis chauffeur de camionnette tandis qu’Yvette a été indépendante dans le secteur Horeca. Ils ont eu quatre enfants qui leur ont donné sept petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants.

Yvan Marée et son épouse Marie-Jeanne se retrouvaient une troisième fois devant les édiles qui les ont félicités. Ils habitent à Natoye et ont eu six enfants et ils ont douze petits-enfants et une arrière-petite-fille. Yvan a été ardoisier-couvreur et oenologue à ses heures tandis que soin épouse gérait l’administration de la société.

Noces de diamant

Jean Calande et Marie-Ange se sont mariés en 1963. Ils habitent à Emptinne à la Majolique. Il a été chauffeur-livreur à l’Epécé et elle s’est occupée du foyer. Ils ont eu quatre enfants et aujourd’hui 11 petits-enfants et trois arrière-petits-enfants complètent le tableau familial.

Noces d’or

Yves Labar et Françoise se sont mariés en juillet 1973. Tous deux étaient enseignants ; Yves à Leignon et Mohiville, et Françoise a été directrice de l’école des Capucines, à Ciney. Une ancienne élève d’Yves, aujourd’hui conseillère communale, Laurence Chiliatte, lui a rendu hommage avec beaucoup d’émotion.

Jean-Marie Vanderschueren et Marie-Marguerite Guillaume, dite Mamy, totalisent aussi 50 ans de mariage. C’est un ménage bien connu à Natoye. Jean-Marie qui a été percepteur des postes, a pratiqué foot, basket et rallye automobile. Il dirige le PLP du village. Son épouse a été puéricultrice puis a travaillé comme employée communale au service population. Ils ont eu trois enfants et ont quatre petits-enfants.