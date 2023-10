Collision sur la nationale 4 à Beuzet

Vendredi matin vers 7h15, une collision matérielle entre deux voitures s’est produite sur la N4 à hauteur de Beuzet. Une Renault Espace a été victime d’une crevaison d’un pneu et suite à cela le véhicule a dévié et a percuté une Opel Astra dont la roue arrière a été arrachée. La Renault a fini sa course plus loin, contre la clôture d’une habitation. Les pompiers de la zone NAGE du poste de Gembloux se sont rendus sur les lieux avec un véhicule de balisage et une autopompe afin de nettoyer la chaussée. Fort heureusement, on ne déplore pas de blessé. Une équipe de la WPR de Daussoulx s’est chargée des constatations tandis que les dépanneurs Cassart de Bovesse et MD enlevaient les véhicules accidentés.