Chasse à l’homme à Saint-Gérard (Mettet): le suspect inculpé d’incendies volontaires

Jeudi matin, le village de Saint-Gérard a connu pas mal d’animation et de tensions, les habitants assistant à un déploiement policier important: Cinq véhicules de police, de nombreux agents et, dans le ciel, l’hélicoptère pour appuyer les recherches… Recherches qui visaient à intercepter, apprenait-on, un jeune homme né en 1993 et suspecté de faits commis dans la sphère familiale, sans autre précision.