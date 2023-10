Namur : une piscine sur le P + R de Bouge ? "Une piste à explorer", dit Maxime Prévot

Un peu court pour une Ville de 110 000 habitants.

La perspective de retrouver trois piscines communales sur le territoire fait toujours son chemin. Au conseil communal, mardi soir, le bourgmestre Maxime Prévot a évoqué un scénario inédit: la construction d’un futur bassin sur une parcelle du P + R de Bouge. L’intervention mayorale a été brève en raison d’un temps de parole écoulé. Prévot répondait au conseiller DéFI, Julien Lemoine, lequel remettait en question l’utilité du parking-relais, sous-fréquenté.

Recontacté, le président des Engagés confirme son intention: "C’est une piste qu’il me paraîtrait intéressant d’explorer. Les connexions fréquentes en bus depuis le cœur de ville seraient un atout pour les écoles et le P + R a visiblement été surdimensionné par la Région. On peut donc à la fois le faire fonctionner, avoir du parking pour une piscine et créer ce lien public attendu de beaucoup. À ce stade c’est juste une réflexion, il convient à présent de contacter les autorités régionales propriétaires du P + R."