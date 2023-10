Gesves: projet d'agrandissement de l'école de Sorée

Avant ce point, la directrice générale Marie Astrid Hardy a présenté le plan d’urgence et d’intervention communal. Il touchera l’ensemble des crises qui pourraient surgir, comme les incendies, les inondations, afin de définir les mesures à adopter en cas de crise. Ce document est amené à évoluer en tenant compte des circonstances. Elle a épinglé les cinq disciplines directement concernées par ce plan, la zone de secours NAGE, les services médicaux, la police, la protection civile et la cellule communication. Ce plan est applicable uniquement au niveau du territoire de la commune. Quand le plan sera approuvé par le gouverneur, des exercices seront organisés.

Plusieurs questions ont été posées par les conseillers de la minorité André Bernard (GEM) et Corentin Hecquet (Écolo). "Qu’en serait-il si une crise touche deux communes voisines ?" "On peut envisager le recours au gouverneur", répond le bourgmestre. Le premier conseiller regrette que le Fédéral ne se soit pas davantage engagé. Il serait intéressant d’impliquer la population, les agriculteurs et d’envisager la mise à disposition de grands locaux comme les églises lors de crises.

Le bourgmestre regrette qu’il n’y ait que 659 inscrits à be alert.

Un léger boni

Le conseil a approuvé les modifications budgétaires qui se terminent avec un boni de 18 044 €

Sans grande surprise, le groupe GEM a voté contre les centimes additionnels, "inchangés depuis cinq ans", avait signalé le bourgmestre, fixés à 2 700 pour le précompte immobilier et à 8,5% pour l’impôt des personnes physiques. Simon Lacroix (GEM) fait remarquer que les dépenses sont trois fois plus élevées et la dette deux fois plus que dans des communes comparables. "Ces taxes reposent sur ceux qui travaillent", conclut-il. Les deux conseillers indépendants José Paulet et Annick Sanzot votent, quant à eux, ces deux taxes.

André Bernard souhaiterait que l’on puisse adapter les situations des moins favorisés.

Concernant le règlement-taxe sur l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers, Simon Lacroix propose de diminuer le nombre de levées de poubelles, actuellement de 12, afin de raboter la part forfaitaire de la taxe et ainsi récompenser ceux qui trient bien. Le bourgmestre estime qu’il est difficile de changer les données actuellement. Le point pourra éventuellement être revu lors de la prochaine législature. La partie forfaitaire de la taxe couvre les services de gestion des déchets et la partie variable comprend notamment la collecte et le traitement des déchets déposés. GEM s’abstient