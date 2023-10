Ces personnes ont été entendues par la police après l’arrestation agitée du bonhomme, survenue le 22 avril 2023. Ce soir-là, il gardait son beau-fils, âgé de 14 ans. Ce dernier a prévenu sa mère, par message, que son beau-père venait de s’enfiler plusieurs bouteilles de vin. Le quadragénaire s’en est rendu compte et s’en est pris à l’adolescent : insultes, claques, coups de poing. L’ado a eu la mâchoire fissurée et est encore stressé à l’heure actuelle.

Malgré ses blessures, c’est lui qui a contacté les secours un peu plus tard car sa mère, rentrée d’une soirée entre collègues, recevait des coups. Elle avait mis une tenue trop provocante à son goût… L’intervention policière a, elle aussi, été violente. L’homme ne se laissait pas faire et a même tenté de frapper les policiers et de s’emparer de l’arme de l’un d’entre eux.

Voilà pour cette scène du 22 avril 2023 mais on reproche également au prévenu d’avoir menacé sa compagne de mort en novembre 2022 et de l’avoir harcelée par téléphone, entre le 22 et le 29 avril 2023, alors qu’il était en prison.

Pour “protéger la société”, 40 mois ferme sont requis par le parquet de Namur. Pour la défense, un sursis probatoire qui permettra de soigner l’assuétude à l’alcool et l’impulsivité du Couvinois est nécessaire. Ce type de conditions ne lui a pas encore été octroyé malgré son casier judiciaire déjà imposant : 10 condamnations correctionnelles, dont une à 6 ans ferme pour vol avec violence.

Jugement le 15 novembre.