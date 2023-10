Sambreville: Saphemo et l'école Saint-François battent des records pour CAP 48

Sensibiliser les jeunes aux handicaps

Quant à Joseph Mitanis, il s’est réjoui de l’implication de l’école Saint-François de Velaine depuis plus de dix ans. "C’est une école qui participe également à la journée de sensibilisation aux différents handicaps que nous organisons avec le Foyer de Bothey. Ces jeunes, âgés entre dix et douze ans, ont un regard sur le handicap qui est différent de celui que certains autres jeunes ont." L’ASBL Saphemo s’adresse aux personnes adultes qui vivent une situation de déficience mentale physique ou sensorielle et qui ont un projet de vie en autonomie. Elle couvre les territoires de Sambreville, Sombreffe, Jemeppe et Gembloux. Et de l’aveu de l’équipe d’encadrement de Saphemo, il arrive encore trop souvent que des jeunes en rue lancent des commentaires inacceptables à l’adresse de certains membres de Saphemo. "C’est pour cette raison que nous souhaitons organiser une journée de sensibilisation aux différents handicaps dans les écoles de Sambreville et Jemeppe-sur-Sambre," a déclaré Joseph Mitanis. Et Saphemo continuera à mener des actions qui permettent aux personnes handicapées de sortir de l’isolement, de rencontrer d’autres personnes et de trouver une juste valorisation dans des activités citoyennes.

Saphemo, rue du Comté 120: saphemo@skynet.be – 071 777 237, du lundi au vendredi de 9 à 16 h.