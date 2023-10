Sambreville: La confrérie du Voisin fête son 36e chapitre

Elèves et professeurs en salle et cuisine

Il y a bien évidemment les différentes réunions mensuelles qui ont permis d’aborder des thèmes aussi variés que les différentes méthodes d’élaboration des vins effervescents, les huiles essentielles ou encore l’élaboration du limoncello. Des visites à des confréries sœurs, l’excursion annuelle au Grand Hornu, le barbecue d’été ou encore la remise d’une enveloppe à Mélissa Penserini, la directrice de l’école du Voisin, destinée à l’aide pédagogique et sociale des élèves, ont été autant de moments forts de l’année. Mais le moment le plus attendu de la journée était le chapitre d’intronisation des nouveaux membres (Michel Celerie, Béartrice Leclercq et Mélissa Penserini), ainsi que la mise à l’honneur de plusieurs confrères pour leur ancienneté dans la confrérie du Château du Voisin. Ces noms sont ainsi venus enrichir le tableau d’honneur de la confrérie, tableau qui est déjà fort de 437 noms. Enfin, une pensée émue a été adressée à René Buffet, décédé voici peu et à Freddy Van Kerkhoven qui, depuis un grave ennui de santé, n’est plus en mesure de participer aux activités de la confrérie pour laquelle il s’était tellement dévoué. Le chapitre s’est terminé par un repas préparé et servi par les élèves de la section traiteur, organisateur de banquet et réceptions, sous la houlette de leurs professeurs, Patrice Alleyn, chef d’atelier, Angy Dubois et Virginie Rossetti, responsables salle, Raphaël Birotti et Manu Votion (cuisine).