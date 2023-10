Gare de Dinant: la nouvelle passerelle opérationnelle d’ici un an

Amélioration notoire par rapport à cette dernière: la structure, définitive, sera couverte. Elle permettra non seulement, via un couloir qui surplombe les voies, de rallier les quais dinantais, mais aussi, grâce à des escaliers, de rejoindre la rue de Bonsecours située de l’autre côté, et qui mène au collège de Bellevue. Depuis cette même rue, une "rampe" ou passage en pente, longera la roche, pour gagner, à pied ou à vélo, la rue Sodar.

"Kiss & ride"

Les aménagements devraient, d’après Infrabel, renforcer la sécurité et l’accessibilité dans le quartier de la gare et ses alentours, tant pour les riverains que pour les usagers. Car il est question de changer les habitudes d’un point de vue mobilité. L’idée: que les parents n’amènent plus leur progéniture jusqu’au collège de Bellevue, mais qu’ils déposent les enfants devant la gare, via un système de dépose-minute qui sera aménagé. Les plus jeunes traverseront alors à pied la passerelle sécurisée, pour rejoindre directement l’établissement scolaire. Ceci afin d’éviter un engorgement du trafic, rue de Philippeville, désormais seul itinéraire possible pour rejoindre l’école (le passage à la rue Sodar étant condamné pour les voitures).

3 millions €

Les futurs pilastres en béton, qui soutiendront la passerelle métallique et ses escaliers, sont en cours d’aménagement. Le cheminement de 30 mètres de long, pour 3 mètres de large et 7 mètres de hauteur, conçu en collaboration avec la SNCB, devrait être opérationnel pour la rentrée scolaire 2024. "On aimerait que ce soit terminé avant le congé du bâtiment", précise Christophe Javaux, ingénieur responsable du chantier pour Infrabel. La structure sera pourvue de deux ascenseurs, pour faciliter l’accès pour les personnes à mobilité réduite.

Coût global du chantier (passage rue Sodar, passerelle, aménagement des quais) : 3 millions €. Il est question de construire, par la suite, un petit passage sous voies, pour rejoindre directement, depuis les quais, le bout du parking.