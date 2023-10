Conseil communal Ciney: le recours de Cheffert contre la ventes des terres agricoles à Leignon recalé

Pour le ministre Collignon, il convient de faire la balance entre l’intérêt financier et général de la commune, en l’occurrence l’extension de la réserve domaniale d’Ychippe. "À la clôture des enchères, la meilleure offre était à 740.000€. Le SPW a proposé 700.000€. Dès lors, s’il est vrai que le montant de l’offre n’atteint pas le montant de la meilleure offre, il est toujours nettement supérieur à la valeur estimée par les notaires Misson et Perleau", répond le ministre. Jean-Marie Cheffert ne conçoit pas cet argument et juge "aberrant qu’on fixe des valeurs pareilles pour des terrains agricoles connaissant la flambée des prix de ces biens".

Des vices relevés

Le ministre Collignon a tout de même tenu à tirer les oreilles de la Commune de Ciney en soulignant quelques actes manqués. Comme le non-partage de certaines informations. Dans sa lettre, il écrit: "A l’avenir, lorsque vous recevrez une offre spontanée, il conviendrait de faire mention de celle-ci. Ainsi que de mentionner les raisons pour lesquelles vous avez décidé de l’écarter de la délibération concernée (soit lors du conseil communal du 19 juin dernier)".

Le code de la démocratie locale prévoit que les pouvoirs locaux fassent preuve de non-discrimination et de transparence lorsqu’il s’agit d’attribuer un contrat à un opérateur économique. "Si ce n’est pas légal pour l’avenir, ça ne l’est pas pour le passé", rétorquera enfin Jean-Marie Cheffert.