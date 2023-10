Assesse : les opposants à l’usine de tarmac serrent les rangs (et les dents)

Un sentier dans le chemin

Pour rappel, Les Enrobés namurois (Nonet/Sotraplant) ont déposé une demande de permis unique en 2021 pour la construction d’une centrale à tarmac dans le bois Robiet, un triangle arboré de 5 ha encaqué entre la N4, le chemin de fer et l’E411.

Parallèlement, les mêmes entrepreneurs veulent acter la suppression d’un chemin communal (désuet et inutilisé) qui traverse la forêt de bouleaux d’ouest en est.

Une seconde demande qui conditionne la première. Pour construire une centrale à tarmac sur le sentier communal, aussi désuet soit-il, les industriels doivent d’abord s’assurer de sa suppression administrative.

Ces deux procédures, demande de permis unique et fermeture du sentier communal, se sont heurtées à des répliques sans équivoque des autorités compétentes. Le pouvoir communal a refusé, avant que la Région ne l’imite à deux reprises en recours.

Le Conseil d’État, l’arbitre

Sans surprise, les promoteurs ont alors introduit en 2022 deux recours distincts au Conseil d’État pour annuler les refus ministériels émanant de la Région.

Le Conseil d’État statue sur la procédure, et non sur le fond. "Après les plaidoiries du 12 octobre, nous avons l’intime conviction que le Conseil d’État se prononcera en notre défaveur dans les prochains mois et cassera l’arrêté régional du ministre Borsus qui a refusé la demande de fermeture du chemin communal " formule Philippe Blerot, membre de Covisart.

En cause, un malentendu entre l’administration wallonne de l’Aménagement du territoire et le Conseil d’État sur le délai légal octroyé au ministre Willy Borsus (MR) pour se prononcer sur les recours inhérents aux voiries. L’auditeur du Conseil d’État estime que ce délai a été dépassé par la Région. "Si le Conseil d’État casse la décision régionale, comme nous le sentons, ce sera la décision du conseil communal de conserver le sentier qui primera." précise Philippe Blerot. Nonet et Sotraplant auront alors la possibilité de recourir à nouveau au Conseil d’État (contre le vote communal, cette fois) et revenir à zéro.

Quant au second recours au même niveau administratif, qui concerne la demande de permis unique pour la construction de la centrale à tarmac, les parties n’ont pas plaidé. Les plaidoiries sont prévues dans le courant de l’année 2024.

Une guerre d’usure avec comme règles le respect des procédures, et où le Conseil d’État joue le rôle d’arbitre.