Nouvelle maison communale de Somme-Leuze: coûts, subsides et durabilité au coeur des débats

Lors de cette séance, deux architectes et le gestionnaire de projet du BEP ont présenté le projet et en ont expliqué les détails. Selon les plans actuels, la crèche pourrait être prête en juin 2025, suivie de l’achèvement de la nouvelle maison communale un an plus tard.

Des coûts en augmentation

Du point de vue financier, les chiffres ont considérablement augmenté depuis le début de ce projet qui a débuté il y a près de dix ans. Le coût total estimé s’élève aujourd’hui à 6,9 millions d’euros TVAC, dont 5 540 000 euros de subsides. "J e ne comprends pas comment on attribue autant de subsides à une commune de 6 000 habitants", s’est étonné le conseiller, Jean-François Leboutte. On le savait que les chiffres allaient être à la hausse. Heureusement qu’il y a ces subsides, a répondu le conseiller Bertrand Bonjean, tandis que la bourgmestre faisait état de la hausse du prix des matériaux et de l’inflation.

Des matériaux durables

Il est à noter que les matériaux utilisés pour la construction seront durables et conformes aux dernières normes énergétiques. Il est également question de placer des panneaux photovoltaïques sur la toiture sud du bâtiment principal.

Si les subsides espérés sont importants, reste la part communale qui inquiète.

"Mais ce qui a toujours été dit, c’est qu’on ne se lancerait pas dans ces travaux sans subsides, a rappelé Valérie Lecomte, tout en ajoutant qu’il n’y aurait pas de taxes nouvelles, à cause de cette construction. Par ailleurs, le fonds de réserve totalise 3 millions d’euros, mais ce n’est pas pour cela qu’on les dépensera pour ce projet", a-t-elle ajouté.

L’actuelle maison communale, elle, sera mise en vente. De quoi dégager des moyens supplémentaires. "J’aurais imaginé un projet plus innovant, a conclu Bertrand Bonjean qui ajoute: même si on n’est pas d’accord, on s’y intéresse."

Une autre opportunité

Au cours de la même séance, le conseil communal a également approuvé à l’unanimité l’achat, pour 250 000 euros, de la maison voisine de l’école de Heure, qui était autrefois la propriété du chef d’école. "On réfléchit pour son avenir mais ce ne sera pas un logement", avance la bourgmestre.