Namur: Les Konseledise présentent "Une heure de tranquillité" à la Marlagne

Cette année, c’est sur une comédie de Florian Zeller que le choix des responsables de la compagnie s’est porté.

Intitulée Une heure de tranquillité, cette pièce, créée il y a une dizaine d’années par Fabrice Luchini, est librement inspirée de Otherwise Engaged, une œuvre du dramaturge anglais Simon Gray.

Adaptée également au cinéma, en 2014, Une heure de tranquillité met en scène Michel Leproux, un passionné de jazz. Depuis des années, celui-ci est à la recherche de Me, myself and I, un album très rare, le premier de Neil Youart. Par une chance incroyable, il arrive à se le procurer, mais, alors qu’il veut l’écouter tranquillement dans son salon, son entourage semble se mettre d’accord pour perturber ses plans.

Nathalie, sa femme dépressive, veut absolument se confier à lui, sa fille déjantée débarque à l’improviste, son voisin vient s’incruster, son entrepreneur accumule gaffe sur gaffe, sa femme de ménage est envahissante, un de ses amis frappe à la porte, sa maîtresse décide de tout révéler à sa femme, tandis que sa mère ne cesse de l’appeler sur son portable…

Manipulateur, menteur, égocentrique, Michel est prêt à tout pour avoir la paix, pour obtenir une petite heure de tranquillité…

Présentée à trois reprises, au centre Marcel Hicter – La Marlagne de Wépion, Une heure de tranquillité sera interprétée par Jean-Robert Hardy, Ingrid Waltzing, Laurent Art, Mélanie Burton, Élisabeth Keyen, Émilie Bette, Richard Dieudonné et Éric Parmentier.

Représentations les 27 et 28 octobre à 20 h, le 29 octobre à 15h – Centre Marcel Hicter – La Marlagne – Chemin des Marronniers, 26. Réservations: 0497 02 37 68.