Cela découle des démarches récemment entamées par le groupe Delhaize. Celui-ci souhaite démolir le magasin situé au coin de la chaussée de Louvain et de la rue Saint-Luc à Bouge afin d’y reconstruire un bâtiment plus moderne et mieux équipé. Durant les travaux, l’entreprise poursuivra son activité sous un chapiteau installé quelques centaines de mètres plus loin, sur le plateau qui sert de parking relais. Un aménagement temporaire qui a été validé par le collège.

Pour Julien Lemoine (DéFI), cette décision questionne une nouvelle fois l’efficacité du P + R, qui peine à convaincre les automobilistes. "Si le Delhaize s’implante à cet endroit, c’est qu’on estime qu’il n’y aura pas de fréquentation supplémentaire." Il ajoute: "Il n’y a pas de remise en question de la part du politique face à des projets qui ne fonctionnent pas." Et Julien Lemoine de faire état d’un malaise au sein de la majorité. "On porte des projets auxquels on ne croit plus mais, pour ne pas faire de vagues, on les porte quand même", martèle Julien Lemoine, qui invite dès lors la Ville à "mettre sur pause" le futur Mobipôle d’Erpent. Inspiré des infrastructures bougeoises, il est lui aussi voué à l’échec, selon le chef de groupe DéFI. Les critiques ont été formulées dans la foulée de l’ordre du jour du conseil communal, ce mardi soir.

"Pas un naufrage, une opportunité"

"On n’a pas la tête dans le sable, rétorque Stéphanie Scailquin (Les Engagés). On sait que le P + R de Bouge ne rencontre pas l’objectif pressenti. Mais on sait aussi qu’un des défis principaux en termes de mobilité, c’est le changement de comportement. Il a fallu cinq ans aux parkings de Namur Expo et de Saint-Nicolas pour rencontrer le succès qu’ils connaissent aujourd’hui." L’échevine de l’Urbanisme précise également que 150 places de stationnement du P + R de Bouge seront réservées à la clientèle de Delhaize et ses collaborateurs. "C’est une opportunité, pas un naufrage", juge Stéphanie Scailquin. "Les clients vont peut-être découvrir le P + R de Bouge et continuer à l’utiliser par la suite." Il n’y a dès lors pas lieu de faire marche arrière en ce qui concerne le futur parking imaginé le long de la N4 à Erpent. "Ce projet faisait d’ailleurs partie du portefeuille Feder qui a été validé par l’ensemble des partis, y compris DéFI."

Et Julien Lemoine de répliquer: "J’avais salué le fait que la Ville puisse bénéficier de tels subsides mais j’ai aussi précisé que je ne soutenais pas l’entièreté des projets qui allaient être réalisés grâce à ses fonds."

En désaccord, les deux élus ne feront pas leurs courses ensemble de sitôt.