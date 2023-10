Gesves: le bourgmestre Van Audenrode, candidat à sa succession, a dévoilé les candidats de sa liste

Si l’entente au sein de la liste GEM de José Paulet a tenu le coup lorsqu’il était au pouvoir, elle s’est rapidement diluée au cours des mois d’opposition. Au point qu’une première défection a été enregistrée avec le départ de la conseillère Annick Sanzot. Puis José Paulet qui avait, jusqu’alors, mené ses troupes, avait été expulsé de son propre groupe.

Un an avant les élections locales, le Rassemblement pluraliste gesvois est en ordre de marche pour 2024. Lors d’un souper de la liste, le président de RPG, Jean-François Viot, s’est dit fier du bilan de ses élus, estimant que 85 à 90% des engagements de la campagne de 2018 ont été tenus. "Malgré les crises que nous avons traversées, l’équipe emmenée par le bourgmestre Martin Van Audenrode a tenu son cap et réalisé ses objectifs," a-t-il précisé.

Ce fut l’occasion de présenter 18 des 19 candidats "issus d’horizons variés qui se retrouvent dans les valeurs de pluralisme et d’ouverture, animés par le souhait de poursuivre la construction d’une société généreuse, juste, libre et sensible à l’environnement."

Rodés au combat

Le bourgmestre sortant Martin Van Audenrode emmènera la liste, entouré d’une équipe en partie renouvelée. Six anciens candidats non élus qui figuraient sur la liste en 2018 ont décidé de tenter une nouvelle fois l’expérience.

Sur Mozet, RPG sera représenté par Géraldine Damar.

À Sorée, les candidats seront Nathalie Pistrin, actuelle présidente du CPAS, Francis Gouverneur et Huguette Vrancken.

Sur Strud, Hautbois et Haltinne, Nancy Chardon, Hugues Bernard, Christophe Agnelli et Bernard Sanzot figureront sur la liste

À Faulx-Les Tombes, Julie Dupont, actuelle conseillère communale sera accompagnée d’Agnès Pierrard, Didier Rase et Pierre-Yves Lambotte.

À Gesves on retrouvera l’actuel échevin Philippe Hermand, Eléonore Mersch, Martine Baré, Magali Pignolet et Jean-François Viot.

Une place reste libre et sera annoncée en temps utile.

Les mandataires sortants, l’échevin Benoît Debatty, le président du conseil, André Verlaine, les conseillers Maggi Lizen et Francis Collot ne prendront pas part au scrutin mais continuent leurs mandats et soutiennent la liste, de même que les conseillers du CPAS Nathalie Matagne et Michel Degodenne.

Pour marquer le coup d’envoi de cette campagne, RPG + s’est doté d’un nouveau logo. La rédaction du programme, dans une dynamique participative, démarrera en novembre.

Face à cette équipe, il y aura vraisemblablement trois autres listes: les Écolos, celle de l’actuel GEM et une autre que conduira José Paulet.