Élections communales : quelles priorités politiques si les Namurois devaient voter aujourd’hui ?

Engagés: la sécurité

Sans surprise, en tant que garant de l’ordre public, le mayeur Maxime Prévot cite la sécurité comme la préoccupation du moment. "C’est l’élément pour lequel il faut agir et se mobiliser. Et je ne ménage pas ma peine en la circonstance. Il ne faut pas négliger les efforts qui ont été consentis en matière de renfort des équipes policières et d’opérations menées, dans le quartier de la gare notamment. J’élargirais la question de la sécurité à Namur et à Jambes, à la sécurité routière en général. C’est une des préoccupations principales des habitants de tous les quartiers et de la périphérie."

Écolo: entre social et climat

Les Verts ont le cœur qui balance entre la politique sociale et l’engagement pour la transition écologique. "Il est difficile d’établir une priorité. Il y a une équipollence entre les enjeux liés au dérèglement climatique et les enjeux sociaux", livre Philippe Noël. Et le président du CPAS d’insister également sur la cohabitation harmonieuse de tous les citoyens.

MR: la sécurité

Pour les libéraux comme chez les Engagés, c’est la sécurité qui doit être mise au centre des débats, à un an des élections. "La problématique de l’insécurité reste un thème de campagne très important pour nous, déclare Anne Barzin. Et plus largement, il y a aussi la question des assuétudes, du décrochage des jeunes, des trafics de drogue, qui sont étroitement liés. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, il faut un cadre pour légiférer. Il y a déjà pas mal de choses qui ont été réalisées à Namur mais il y a des éléments qui dépassent notre ville. Un financement du Fédéral serait le bienvenu."

PS: le logement

Garantir un toit pour tous, c’est la priorité épinglée par Fabian Martin, sans une seconde d’hésitation. "L’accès au logement est fondamental pour la réinsertion socioprofessionnelle, pour la réinsertion sociale,… Quand on n’a pas ça, on n’a rien, assure l’élu socialiste. À Namur, la pression foncière est telle qu’il y a urgence. Certes la Commune n’est pas la seule responsable mais elle peut apporter des solutions. Enfin, la problématique du logement ne concerne pas seulement ceux qui sont au fond du trou, il est aussi question de repeupler Namur avec des jeunes qui, pour l’instant, n’ont pas les moyens d’habiter en ville."

DéFI: la défense des classes moyennes et des commerçants

Julien Lemoine, chef de groupe des amarantes, se pose en défenseur de la classe moyenne et des commerçants. "À chaque fois que j’entends la gauche évoquer la question de l’emploi, je suis frappé, dit-il. Elle donne l’impression que les emplois sont publics et que les patrons sont systématiquement les ennemis. Il faut montrer qu’on a besoin d’eux et il faut les aider."

PTB: le pouvoir d’achat

La gauche radicale entame un sondage auprès des citoyens. Lequel nourrira sa campagne. "Au PTB, nous lançons une grande enquête auprès de 1500 Namurois, explique Robin Bruyère. L’objectif est d’identifier les priorités des citoyens. Je ne pourrais donc pas dégager un thème ou une mesure pour l’instant. Cela pourrait être la suppression de la taxe égout, un investissement conséquent dans le CPAS où la création de zones de parking gratuit. Quoi qu’il en soit, ce sera en lien avec le pouvoir d’achat."

Françoise Kinet: les finances

Enfin, la conseillère indépendante démontre une nouvelle fois qu’elle est attentive à l’utilisation qui est faite des deniers publics. "Il faut diminuer les dépenses et il faut agir pour le bien des Namurois. Pas seulement pour celui des touristes."