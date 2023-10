Floreffe: une nouvelle conseillère vite mise dans le bain

Dans la foulée, Maxime Despontin, qui intègre le collège et reprend les attributions de Cédric Duquet comme le Sport, la Mobilité, les Associations, l’Agriculture et les Festivités, a également prêté serment. L’ex-échevin lui a remis son écharpe scabinale.

Les nouveaux ont été vite mis dans le bain des débats sur la situation financière de la Commune. Philippe Vautard, qui a les finances dans ses attributions, a dévoilé les modifications budgétaires, les dernières avant le budget 2024. La Commune a notamment dû puiser dans les fonds de réserve pour injecter 120 000 € dans l’ASBL Petite Enfance qui connaît des soucis de trésorerie. " Floreffe est éligible à l’extension de la crèche de Franière, rassure le bourgmestre. Cette extension permettra de doubler la capacité d’accueil."

Pour Albert Mabille (Écolo), la situation financière n’a rien de rose. "Lors de la dernière modification en mai, le budget ordinaire présentait un solde positif de 150 000 €. Aujourd’hui, le solde est ramené à zéro tout en faisant appel à un prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire de 82 400 €. L’écart provient surtout d’une diminution des recettes. Comme signalé dans le rapport de la commission des finances, le boni global nul ne laisse que les provisions et fonds de réserve comme marge de manœuvres pour les futurs exercices"

Et le maïeur de répondre: Rassure-toi, la trajectoire de la dette est sous contrôle. Nous sommes dans les clous et nous maintenons les cordons de la bourse. Avec la directrice financière et la directrice générale, on fait un travail en profondeur pour garder les services en l’état. Nous ne sommes pas dans le rouge et pour le prochain budget, on maintiendra les projets qui se ront étalés dans le temps."

Autre mauvaise nouvelle : Philippe Jeanmart a dévoilé les chiffres de la rentrée scolaire dans les quatre implantations, soit 126 élèves à Franière, 134 à Soye, 162 à Floriffoux et 156 à Buzet, pour un total de 577 enfants. "C’est 20 élèves en moins. Nous avons perdu deux mi-temps à Buzet et Soye. La Commune a donc engagé un mi-temps sur son budget."