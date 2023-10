Andenne: Une troisième Maison de Quartier inaugurée

Cette nouvelle antenne, au cœur du parc immobilier des Logis Andennais, rassemble plusieurs acteurs sociaux qui proposent aux 500 habitants du quartier des animations, permanences et accompagnements dans un lieu qui sera rassembleur.

Une évidence

Le projet s’est concrétisé après un travail de deux ans des différents acteurs sociaux dans le quartier. Le Plan de Cohésion Sociale, la Maison des Jeunes le Hangar, l’Andenn’AMO, l’ONE, la Régie de Quartier, LST (Lutte, Solidarité, Travail), le Groupe des Dames et le Comité de Quartier se sont investis dans la création de ce projet. Tous ont constaté un manque d’espace au sein de la salle communautaire existante. La création d’une Maison de Quartier était une évidence. Le premier succès de l’initiative est d’avoir fédéré des acteurs d’horizons différents autour d’un projet commun.

Fonction

La Maison de Quartier de Peu d’Eau se définit comme un espace d’accueil de proximité multifonctionnel. Les objectifs sont de briser l’isolement et de renforcer la cohésion sociale au sein du quartier selon 3 axes:

– Le droit au travail, à l’apprentissage, à la formation et à l’insertion sociale.

– Le droit à l’épanouissement culturel, social et familial.

– Le droit à la participation citoyenne et démocratique, aux technologies de l’information et de la communication.

Différentes activités et permanences seront proposées grâce au travail mené par les différents acteurs sociaux (accès à internet, rédaction d’un CV, aides aux démarches administratives, école des devoirs, accueil des jeunes, divers ateliers avec différentes thématiques,.)

Financement

La Ville d’Andenne et son Plan de Cohésion Sociale, lui-même soutenu par la Région Wallonne, finance ce projet. Les Logis Andennais ont mis le bâtiment à la disposition du projet et ont pris en charge le coût des travaux. La Régie de Quartier, avec ses stagiaires, a mené à bien un vaste chantier pour rénover les lieux. Enfin, les Services Techniques de la Ville sont également intervenus pour la mise en conformité des lieux en collaboration avec la Zone Nage.

Inauguration

L’inauguration de ce nouvel outil a eu lieu, ce vendredi 13 octobre, devant une belle assemblée et en présence des Autorités communales, notamment Sandrine Cruspin, présidente du CPAS, qui a découpé le ruban symbolique, d’Éric Pirard, président des Logis Andennais, et du bourgmestre Claude Eerdekens qui a souligné l’excellent travail réalisé par Carole Laporte, responsable et cheffe de projet du Plan de Cohésion Sociale.

Maison de Quartier de Peu d’Eau, rue Roger Dieudonné, 4. Alexandre Leclerc, référent de la Maison de Quartier, 0471 310 007 – alexandre.leclerc@ac.andenne.be