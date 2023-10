Dans les Groupes d’action locale (GAL), on essaye de semer des initiatives vers une consommation plus saine et locale. C’est ainsi que le concours de recettes Coeur de Condroz a été mis en place par le GAL Condroz-Famenne (Ciney, Hamois, Havelange, Somme-Leuze). L’ambition ? Promouvoir les produits locaux et mettre un coup de projecteur sur les agriculteurs, les maraîchers, les meuniers, les artisans fromagers-affineurs et bouchers qui nourrissent jour après jour la population. Le GAL souhaite donc ajouter une nouvelle recette emblématique au patrimoine culinaire belge. Celle-ci devra bien sûr être délicieuse et engagée.

Pour créer la recette, il faut, au minimum, deux ingrédients parmi la liste présentée qu’on peut se procurer au GAL. Soit un plat sucré ou salé. Entrée, plat ou dessert: le choix appartient aux candidat·e·s

On peut s’inscrire seul·e ou en groupe avant le 23 octobre 2023. Les participant·e·s devront présenter leur recette au jury le dimanche 12 novembre, lors d’un événement célébrant les produits de la région. Les organisateurs prévoient des prix.

Par la suite, un carnet reprenant les meilleures recettes du concours sera édité et diffusé dans la région.

Infos et inscriptions: GAL Condroz-Famenne, rue d’Hubinne 25 à 5360 Hamois, coordination@condroz-famenne.be, 0496 323736