Élections communales à Namur: les partis dévoilent leurs ambitions

L’échéance peut sembler lointaine mais les acteurs locaux sont d’ores et déjà entrés dans une phase de cogitation. Et si la composition des listes est encore floue, les ambitions, elles, sont affichées. Tour d’horizon.

Les Engagés: conserver le leadership

Toutes formations confondues, c’est chez les Engagés que le casting comprend une certitude, à ce stade. Sans surprise, Maxime Prévot, mayeur sortant, est candidat à sa réélection. Il emmènera dans son sillage ses échevins et la plupart des conseillers. "On abordera la question de l’ordre au premier trimestre de l’année prochaine, probablement, indique l’intéressé. Il y a aussi de nouvelles personnes qui ont fait savoir qu’elles allaient cheminer avec nous. On est dans une bonne dynamique."

Les Engagés comptent donc rester confortablement installés dans leurs seize sièges. "On souhaite rester la première force politique de Namur", affirme Maxime Prévot. Et le bourgmestre de nuancer: "Mais il faut rester humble. Rien n’est jamais gagné d’avance. Quand on est à la manœuvre, que l’on prend les décisions, on ne fait pas l’unanimité et c’est dans les mois qui précèdent l’élection que se forge l’opinion. Du moins pour les indécis."

Le chef de file des désormais "Turquoises" aura forcément un œil attentif aux résultats de ses adversaires… et plus particulièrement les partis qui complètent l’actuelle tripartite, Écolo et MR. Pour Prévot, repartir à trois est un gage de stabilité. "Il y a davantage de cohérence dans les politiques qui sont menées. Mais ce qui rend possible l’attelage, c’est le résultat des urnes." Si le mayeur est ouvert à d’autres coalitions, il avoue fermer une porte: celle des extrêmes… de droite mais aussi de gauche. "Jamais je ne gérerai la Ville avec le PTB. C’est ma seule exclusive", concède Prévot.

Écolo joue le maintien

Les autres vainqueurs de 2018, ce sont les Verts qui, en toute logique, espèrent se maintenir à leur niveau (9 sièges)… en dépit d’un contexte qui leur est moins favorable. "La question du dérèglement climatique est encore plus importante qu’il y a cinq ans mais c’est surtout la tension sociale qui s’exprime", nuance Philippe Noël, figure de proue des écologistes namurois. "On doit être assez représentatif pour peser et pour qu’une majorité se compose avec nous", dit-il. La question de repartir avec la même coalition ne se pose donc pas encore pour le président du CPAS. "On s’entend très bien. Et on assume pleinement le fait d’être plus à gauche. Ça ne nous empêche pas de marquer notre territoire mais tout dépend des électeurs. Si l’on constate qu’on n’a pas leur confiance de manière marquée, on se questionnera sur notre appartenance à une majorité."

Chez les Écolos, le comité dédié à la formation des listes réceptionnera les candidatures des potentiels mandataires. Les troupes seront alors validées lors d’une assemblée générale. "Des nouvelles recrues sont entrées dans la dynamique", précise Philippe Noël. Quant aux plus anciens, rien n’est arrêté. L’ex-échevine Patricia Grandchamps a ainsi obtenu une dérogation lui autorisant à briguer un nouveau mandat et pourrait se mettre au service de l’équipe sortante l’an prochain. Dans la même situation, Arnaud Gavroy n’a quant à lui effectué aucune démarche à ce stade laissant penser qu’il envisage de rempiler.

Le MR vise la deuxième marche du podium

Au MR, Anne Barzin entame elle aussi les réflexions pour élaborer la liste "la mieux construite possible". Avec un objectif totalement assumé: "On veut augmenter notre nombre de sièges et être la deuxième formation politique au conseil", indique la cheffe de file. Pour les libéraux, il s’agit surtout de faire oublier les élections de 2018 au terme desquelles ils étaient passés de 10 à 6 sièges. "C’était une déception, reconnaît Anne Barzin. Le contexte était défavorable en raison notamment de l’alliance du parti avec la NV-A au Fédéral. Ça a eu des répercussions au niveau local. À cela s’ajoute une vague verte et, à Namur, la création d’une liste DéFI constituée d’anciens libéraux (NDLR Françoise Kinet et Bernard Ducoffre) ." Le MR entend miser sur l’expérience du pouvoir et le bilan de la majorité en place pour "retrouver la confiance des électeurs", dit la Wépionnaise. La tripartite actuelle n’est dès lors pas remise en question. "On ne fait pas de plans sur la comète. On a acquis une certaine expérience ensemble au cours de trois mandats. On peut être satisfait de notre bilan en termes d’aménagements, d’attractivité de la ville, etc. On travaille d’une manière constructive même s’il y a des sensibilités propres qui s’expriment sur certains dossiers." La cheffe de file des Bleus renvoie, sans le mentionner explicitement, au dernier débat sur la mendicité qui a vu Écolo se dissocier de la position collégiale.

Le PS veut revenir au pouvoir

Les socialistes rongent leur frein sur les bancs de l’opposition de puis 2006. Un rôle ingrat, confesse Fabian Martin. "On n’a cependant pas à rougir de ce qu’on a apporté. On a été nuancé. Et force est de constater qu’on est venu avec des propositions: dans la lutte contre les logements inoccupés par exemple ou avec la charte de l’urbanisme. Des choses qui ont finalement été amorcées par la majorité… peut-être un peu tard. Mais dans l’opposition, il n’est pas facile d’exister, de se muscler." Le PS ambitionne de mettre un terme à 18 années passées dans l’ombre. "On veut clairement revenir au pouvoir en 2024, avec des partenaires de majorité avec lesquels on pourra construire un vrai projet qui est orienté sur notre ligne", déclare le chef de groupe.

Passés de 15 à 9 sièges en 2018, avec quels effectifs les socialistes envisagent-ils de se refaire une santé ? Fabian Martin formera-t-il, à nouveau, un binôme avec Éliane Tillieux, qui lui a cédé le flambeau de chef de groupe en cours de mandature afin de pouvoir pleinement se consacrer à la présidence de la Chambre ? On voit mal comment le PS Namurois, en quête d’un nouveau souffle, pourrait se passer de l’assise électorale de l’habitante de Champion. Les futurs candidats devront d’abord passer le filtre démocratique interne au parti.

Bien que déplumé, le PS pèse encore sur l’échiquier namurois, insiste Martin: "Nous restons le deuxième parti à Namur. Certes, nous avons le même nombre de sièges qu’Écolo mais nous avons obtenu plus de voix." Et le chef de groupe d’opter pour le mot "érosion" plutôt que "défaite". "Cela est simplement dû à l’émergence du PTB."

Qui grignotera des voix à qui en 2024 ? Réponse dans 365 jours.

Les "petits nouveaux" devront confirmer

Le précédent scrutin avait vu l’émergence de deux nouveaux partis sur l’échiquier politique namurois: DéFI avait remporté quatre sièges et le PTB trois.

Les deux formations ont vécu une première législature mouvementée. De quoi tempérer quelque peu l’enthousiasme des débuts.

DéFI: en majorité sans la gauche

C’est particulièrement vrai pour Défi où, dès le lendemain, les tensions internes ont fracturé le groupe. Une exclusion et un départ plus tard, les amarantes ne sont, aujourd’hui, plus que deux autour de la table. Leur tout jeune chef de groupe, Julien Lemoine, croit pourtant en l’avenir de DéFI en terres namuroises et souligne "la bonne entente" retrouvée au sein de l’équipe. Il reconnaît néanmoins que l’engouement au sein des troupes n’est plus aussi vivace qu’en 2018. "Le contexte politique a évolué. En 2018, les citoyens étaient en demande de partis qui prônaient la nouveauté, des positions nuancées… aujourd’hui, ce genre de message est moins porteur. Mais il y a encore des militants. La campagne va les réveiller… tout comme l’inauguration de notre nouveau local dans le centre de Namur." Et Julien Lemoine d’ajouter: "L’objectif est de conserver nos quatre sièges avec une équipe soudée. Ça serait déjà pas mal. Mais à titre personnel, j’en ambitionne même un cinquième, ce qui nous donnerait une posture plus crédible."

Selon le chef de file, un élu supplémentaire lui ouvrirait une porte vers la majorité… en remplacement des Verts. "On sent qu’il y a un désaccord dans la tripartite pour les projets portés par Écolo… ils sont déconnectés de la réalité. Ils font de plus en plus preuve d’un wokisme qui tape sur les nerfs." Le mandataire amarante affiche clairement ses faveurs pour les Engagés et le MR. "Ensemble, on ferait une excellente majorité." L’attelage est d’ailleurs le seul possible aux yeux de Julien Lemoine qui ne cache pas son animosité envers les partis de gauche. "Avec les scandales qui se sont enchaînés à l’échelle wallonne, s’allier au PS est inconcevable. Les socialistes ont une posture déconnectée de la réalité à cause de barons qui sont là depuis 30 ans." Quant au PTB ? "Ils sont ceux contre qui je me bats en termes de valeurs. Ils sont brouillons, menteurs et difficiles à contredire parce qu’ils n’acceptent pas les réponses nuancées."

Le PTB en campagne perpétuelle

Le parti de gauche radicale a, lui aussi, connu quelques changements de casting en cours de mandature avec, tout récemment, le départ de Thierry Warmoes, chef de groupe et fondateur. "C’est la fin d’un cycle", commente son successeur, Robin Bruyère. Le jeune élu est cependant ultra-confiant à douze mois de l’échéance électorale locale. Le PTB a le vent en poupe avec des sondages qui le créditent à près de 20% d’intention de vote en Wallonie. "On devrait donc faire mieux que les 7,5% de 2018. Quatre ou cinq sièges, ce serait une victoire et six, ce ne serait pas irréaliste. De quoi faire une belle équipe d’opposition", explique Robin Bruyère, conscient des réticences qu’entretiennent les autres formations à l’encontre de son parti. Et vice-versa. Il n’y a en effet qu’avec le PS et Écolo que les travaillistes reconnaissent des points de convergence. "Nous sommes intervenus ensemble pour la motion faisant de Namur une ville antifasciste et dans le débat pour résoudre la crise sociale, nous avons soutenu Philippe Noël, ajoute le récemment promu chef de file du PTB. Mais il y a de la marge entre travailler ensemble sur des dossiers et avoir la confiance mutuelle suffisante pour monter dans une majorité."

Convaincu que ce sont les idées qui priment, et fort de sa popularité grandissante, le PTB ne s’évertuera pas à dénicher des visages connus pour composer sa liste. Les conseillers sortants, Robin Bruyère et Farah Jacquet, sont d’ores et déjà certains de prendre part à la bataille. "On n’a pas encore tranché sur ce qui occupera la tête de liste. On souhaite mettre en avant l’équipe." Et le PTB n’attendra pas que la campagne commence. "On est en campagne perpétuelle. On est constamment sur le terrain."

François Kinet pour un retour au MR… ou sur une nouvelle liste indépendante

Exclue par DéFI peu de temps après son élection, et orpheline de son dernier allié (Bernard Ducoffre), Françoise Kinet siège au conseil comme indépendante, seule. "Je dois voter chaque dossier individuellement. Ça demande un travail colossal parce que je mets un point d’honneur à les préparer", dit-elle. Où se projette la Bomelloise dans un an ? "Je pense que le mieux pour moi serait de revenir au MR, mon parti de cœur (NDLR qui l’avait écartée en 2014). Ça serait le mieux pour eux aussi parce qu’il est important de retrouver un MR fort. J’ai 60 ans, je pourrais leur apporter ça une dernière fois. J’ai gardé des contacts avec certains membres. Mais je pense que dans les autres partis de la majorité, on ne voudra pas de moi. Contrairement à ce que certains disent, je ne dis pas “non” tout le temps. Je me suis braquée sur certaines choses mais j’ai voté à 98% pour les projets de la majorité. Ça montre que je ne trouve pas que tout ce que fait Prévot est mauvais." Autre option qui pourrait assurer une survie politique à Françoise Kinet: rejoindre une liste indépendante de tout parti. "Certaines personnes, qui ne sont pas des élus, envisagent une telle démarche. Ils souhaitent s’exprimer politiquement et m’ont demandé si j’étais partante de les rejoindre. Cela serait une liste pluraliste où chacun voterait en son âme et conscience. Cela changerait…", dit la dentiste de profession… qui n’a rien perdu de son mordant.